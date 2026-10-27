Quem é Ossain? Conheça o orixá das folhas e sua importância espiritual

Uma das maneiras mais simples de refletir sobre os ensinamentos de Ossain é desenvolver uma relação de cuidado com a natureza. Reserve um espaço da sua casa para cultivar plantas, observe suas necessidades e acompanhe seu crescimento. Pode ser um pequeno jardim, uma horta ou até alguns vasos próximos à janela. Ao regar suas plantas , procure realizar esse momento com atenção, percebendo a importância da água, da terra e da luz para a manutenção da vida.