Tem batata-doce em casa? Veja 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço

A batata-doce é um alimento versátil que pode fazer parte de diferentes refeições, das preparações simples aos pratos mais elaborados. Rica em carboidratos, fornece energia ao organismo e contém fibras, que contribuem para o funcionamento do intestino e a sensação de saciedade. Seu sabor levemente adocicado combina com diversos ingredientes. Quando acompanhada de boas fontes de proteína, pode compor refeições nutritivas e equilibradas para o almoço da semana.
A seguir, confira 5 receitas com batata-doce fáceis e ricas em proteínas para o almoço!
1. Hambúrguer de batata-doce
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de batata-doce laranja ralada
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a batata-doce ralada, os ovos, a aveia, o queijo parmesão, o alho e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até obter uma massa homogênea. Divida a massa em porções e modele em formato de hambúrgueres. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e disponha os hambúrgueres, deixando espaço entre eles. Doure por aproximadamente 5 minutos de cada lado, até ficarem firmes e levemente crocantes por fora, com o interior bem cozido.
2. Frango-desfiado com batata-doce
Ingredientes
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 batata-doce cortada em cubos pequenos
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango desfiado e refogue por mais 5 minutos. Adicione o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.
Acrescente a batata-doce e a água. Tampe parcialmente a panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até a batata-doce ficar macia. Se necessário, acrescente um pouco mais de água durante o preparo para evitar que os ingredientes grudem no fundo da panela. Desligue o fogo, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
3. Salada morna de batata-doce com grão-de-bico
Ingredientes
- 1 batata-doce cortada em cubos
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola-roxa picada
- 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e deixe esfriar. Em um recipiente, coloque a batata-doce, o grão-de-bico cozido, o tomate, a cebola-roxa e a rúcula. Misture delicadamente. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente a salsinha e misture novamente para incorporar os temperos. Sirva em seguida.
4. Omelete de batata-doce com espinafre
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de batata-doce laranja cortada em cubos pequenos
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 2 colheres de sopa de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre e misture delicadamente.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e distribua os cubos de batata-doce. Refogue por alguns minutos, até dourarem levemente. Despeje a mistura de ovos por cima, espalhando bem os ingredientes. Adicione a cebolinha picada, tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo até a omelete ficar firme e completamente cozida. Sirva em seguida.
5. Frango grelhado com purê de batata-doce
Ingredientes
- 2 filés de peito de frango
- 2 batatas-doces sem casca e cortadas em cubos
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/4 de xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de margarina
- Suco de 1/2 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de frango com o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, coloque as batatas-doces em uma panela, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas ainda quentes com um garfo ou espremedor. Acrescente o leite e a manteiga e misture até obter um purê cremoso. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e disponha os filés de frango. Grelhe por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha sobre o frango e sirva com o purê de batata-doce.