Tem batata-doce em casa? Veja 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço

Em um recipiente, coloque a batata-doce ralada, os ovos, a aveia, o queijo parmesão, o alho e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até obter uma massa homogênea. Divida a massa em porções e modele em formato de hambúrgueres. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e disponha os hambúrgueres, deixando espaço entre eles. Doure por aproximadamente 5 minutos de cada lado, até ficarem firmes e levemente crocantes por fora, com o interior bem cozido.