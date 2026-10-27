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Criança sofre traumatismo craniano após moto atingir carrinho em Pedro Canário

Menina foi arremessada ao chão com o impacto e transferida para hospital em São Mateus; a mãe da criança, que também foi atingida, não teve ferimentos graves

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 11:39

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

27 out 2026 às 11:39

Um vídeo mostra o momento em que uma motocicleta atinge uma mãe e a filha dela, que estava em um carrinho de bebê no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Com o impacto, o carrinho vira e a criança é arremessada ao chão. A menina, que não teve a idade divulgada, sofreu traumatismo cranioencefálico.


Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na noite deste domingo (25), quando a mãe estava em frente à própria residência acompanhando uma carreata política que passava pelo local. Conforme o relato dela repassado à equipe por profissionais de saúde, o motociclista perdeu o controle do veículo ao desviar de um carro e atingiu o carrinho.


A criança foi socorrida por familiares e outras pessoas ao Hospital Menino Jesus, no Centro da cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da menina.


Na motocicleta estavam um homem e uma mulher. De acordo com as informações repassadas à PM, os dois caíram após a colisão e receberam atendimento médico, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. A mãe da criança não teve ferimentos graves.


Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Pedro Canário e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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