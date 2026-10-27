Criança sofre traumatismo craniano após moto atingir carrinho em Pedro Canário

Um vídeo mostra o momento em que uma motocicleta atinge uma mãe e a filha dela, que estava em um carrinho de bebê no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Com o impacto, o carrinho vira e a criança é arremessada ao chão. A menina, que não teve a idade divulgada, sofreu traumatismo cranioencefálico.





Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na noite deste domingo (25), quando a mãe estava em frente à própria residência acompanhando uma carreata política que passava pelo local. Conforme o relato dela repassado à equipe por profissionais de saúde, o motociclista perdeu o controle do veículo ao desviar de um carro e atingiu o carrinho.





A criança foi socorrida por familiares e outras pessoas ao Hospital Menino Jesus, no Centro da cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da menina.





Na motocicleta estavam um homem e uma mulher. De acordo com as informações repassadas à PM, os dois caíram após a colisão e receberam atendimento médico, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. A mãe da criança não teve ferimentos graves.





A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Pedro Canário e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.