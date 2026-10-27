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Suspeito preso

Jovem descobre que filho foi abusado após namorado apanhar de homem em Vila Velha

Suspeito de 27 anos foi agredido por um homem, que mostrou à mãe da criança um vídeo que indicaria violência sexual

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 11:50

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 out 2026 às 11:50

Uma jovem de 22 anos descobriu um vídeo que, segundo ela, mostraria o namorado abusando sexualmente do filho dela. A mãe da criança teve acesso às imagens após encontrar o companheiro, de 27 anos, sendo agredido por um homem, na noite de segunda-feira (26), em Vila Velha. O suspeito foi preso.


Os nomes dos envolvidos e o bairro onde o crime aconteceu não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).


Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que voltava do trabalho quando encontrou o namorado em um beco próximo à residência dela. O homem estava acompanhado de um outro individuo, que ela disse não conhecer, que o segurava pelo pescoço.


Ao questionar o motivo da agressão e pedir que o desconhecido parasse, a mulher foi informada de que o homem estava com o celular do namorado dela. Em seguida, ele mostrou um vídeo que, segundo o relato da mulher à polícia, mostrava o companheiro abusando sexualmente da criança.


A mulher gravou a tela do celular com o próprio aparelho para guardar o registro. Ainda de acordo com a PM, o desconhecido afirmou que era pai e que agia daquela forma pensando no próprio filho. Depois, passou a agredir fisicamente o suspeito e fugiu do local.


A mulher não soube informar a identidade do agressor nem fornecer outras características físicas, além de descrevê-lo como alto.


Os policiais militares localizaram o suspeito em casa, com diversas lesões. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por armazenamento e acesso a conteúdos ilícitos envolvendo vulneráveisEle será encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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