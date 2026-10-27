Dia do Servidor Público no ES: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

O Dia do Servidor Público é comemorado nesta quarta-feira (28), mas o governo do Estado e as prefeituras da Grande Vitória transferiram o ponto facultativo para sexta-feira (30). Com a mudança, os servidores terão um descanso prolongado de quatro dias, emendando com o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2).
O ponto facultativo modifica a rotina de diversos serviços públicos estaduais e municipais. Para ajudar você a se programar, A Gazeta reuniu o abre e fecha na Grande Vitória durante a sexta-feira. Confira:
Os órgãos estaduais não funcionarão na sexta-feira (30), devido ao ponto facultativo. A exceção são as unidades que operam em regime de escala ou prestam serviços que não podem ser interrompidos.
Apenas os serviços essenciais estarão funcionando.
Defesa Civil: plantão 24 horas pelo telefone (27) 98125-0986.
- Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h para atendimentos de baixa gravidade.
- Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá funcionarão em regime de plantão 24 horas.
- Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades de Ilha de Santa Maria e São Pedro funcionarão em regime de plantão 24 horas.
Apenas os serviços essenciais estarão funcionando.
Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.
Defesa Civil: equipes estarão de plantão pelo 199 ou 193.
Guarda Municipal: operação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153.
Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas.
Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336.
Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444.
Conselho Tutelar: plantão 24h pelo telefone (27) 99281-0936.
Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769.
Auxílio-Funeral: das 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266.
Apenas os serviços essenciais estarão funcionando.
Saúde
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede com atendimento 24 horas.
- Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no Hospital Municipal Materno Infantil, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.
- Farmácia Central, no pátio do Hospital Materno Infantil, com funcionamento 24 horas.
- Vigilância Sanitária (denúncias): (27) 98166-1036.
- Auxílio Funeral: das 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814.
- Plantão do Conselho Tutelar: telefone (27) 98166-0515.
- Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: das 7h às 18h.
- Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).
- Disque-Silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h).
- Fiscalização do Meio Ambiente: telefone (27) 99951-2321 (das 18h às 0h).
- Fiscalização de Posturas: telefone (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).
- Guarda Civil Municipal: telefones: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98166-0812.
- Departamento de Operação de Trânsito (DOT): telefone: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98182-0220 (das 7h às 22h). Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias.
- Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).
Apenas os serviços essenciais estarão funcionando.
Saúde
- PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): funcionando 24 horas.
- PA de Bela Vista: 7h às 17 horas.
- PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas.
- PA de Flexal: atendimento com clínico geral 24 horas; atendimento com pediatra das 7 às 19 horas.
- Funcionando das 7h às 18h. Informações podem ser obtidas no telefone 3354-5415.
- Funcionamento das 6h às 18 horas.
- Plantão 24 horas pelos telefones: (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.
- Plantão: (27) 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).
Apenas os serviços essenciais estarão funcionando.
Defesa Civil: plantão pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.
Prontos Atendimentos: as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede com funcionamento 24 horas.
Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 99738-8787.
Conselho Tutelar: funcionamento em forma de plantão pelo telefone (27) 99818-4446.
Auxílio Funeral: no telefone (27) 98123-0071.
Cemitérios: funcionamento de 7h às 18h. Para mais informações, a prefeitura disponibiliza os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.