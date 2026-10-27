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Serviços

Dia do Servidor Público no ES: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

Ponto facultativo foi alterado para sexta-feira (30) e servidores terão descanso prolongado de quatro dias

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 12:12

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

27 out 2026 às 12:12
Palácio Anchieta, sede oficial do governo do Estado do Espírito Santo Fred Loureiro | Secom

O Dia do Servidor Público é comemorado nesta quarta-feira (28), mas o governo do Estado e as prefeituras da Grande Vitória transferiram o ponto facultativo para sexta-feira (30). Com a mudança, os servidores terão um descanso prolongado de quatro dias, emendando com o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2).


O ponto facultativo modifica a rotina de diversos serviços públicos estaduais e municipais. Para ajudar você a se programar, A Gazeta reuniu o abre e fecha na Grande Vitória durante a sexta-feira. Confira:

Órgãos estaduais

Os órgãos estaduais não funcionarão na sexta-feira (30), devido ao ponto facultativo. A exceção são as unidades que operam em regime de escala ou prestam serviços que não podem ser interrompidos.

Vitória

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando. 


Defesa Civil: plantão 24 horas pelo telefone (27) 98125-0986.


Saúde

  • Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h para atendimentos de baixa gravidade.

  • Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá funcionarão em regime de plantão 24 horas.

  • Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades de Ilha de Santa Maria e São Pedro funcionarão em regime de plantão 24 horas.

Restaurante Popular: funcionará das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar.

Conselho Tutelar: atuará em esquema de prontidão pelo telefone (27) 3382-6488.

Parques urbanos e naturais: funcionarão normalmente.

A prefeitura orienta que a população entre em contato com o Fala Vitória 156, acesse o aplicativo Vitória Online — disponível em Android e iOS — ou o portal da Prefeitura de Vitória para mais informações.
Vila Velha

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando. 


Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.


Defesa Civil: equipes estarão de plantão pelo 199 ou 193.


Guarda Municipal: operação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153.


Ouvidoria, Fiscalização Ambiental, Bem-Estar Animal e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — disponível em Android e iOS — 24 horas.


Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria (27) 3149-7336.

Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444.

Conselho Tutelar: plantão 24h pelo telefone (27) 99281-0936.

Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimento das 12h às 18h. Telefone (27) 9883-5769.

Auxílio-Funeral: das 8h às 20h. Contato: (27) 98814-0266.

Serra

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando. 


Saúde

  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede com atendimento 24 horas.

  • Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas.

  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no Hospital Municipal Materno Infantil, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308.

  • Farmácia Central, no pátio do Hospital Materno Infantil, com funcionamento 24 horas.

  • Vigilância Sanitária (denúncias): (27) 98166-1036.

Assistência Social

  • Auxílio Funeral: das 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814.

  • Plantão do Conselho Tutelar: telefone (27) 98166-0515.

  • Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: das 7h às 18h.

  • Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).

Meio Ambiente e Posturas

  • Disque-Silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h).

  • Fiscalização do Meio Ambiente: telefone (27) 99951-2321 (das 18h às 0h).

  • Fiscalização de Posturas: telefone (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).

Defesa Social

  • Guarda Civil Municipal: telefones: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98166-0812.

  • Departamento de Operação de Trânsito (DOT): telefone: (27) 3252-3711 ou WhatsApp: (27) 98182-0220 (das 7h às 22h). Agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias.

  • Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: (27) 99938-9500 e 199 (atendimento 24 horas).
Cariacica

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando. 


Saúde

  • PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): funcionando 24 horas.

  • PA de Bela Vista: 7h às 17 horas.

  • PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas.

  • PA de Flexal: atendimento com clínico geral 24 horas; atendimento com pediatra das 7 às 19 horas.

Necrópole

  • Funcionando das 7h às 18h. Informações podem ser obtidas no telefone 3354-5415.

Cemitérios

  • Funcionamento das 6h às 18 horas.

Conselho Tutelar

  • Plantão 24 horas pelos telefones: (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.

Defesa Civil

  • Plantão: (27) 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).
Viana

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando. 


Defesa Civil: plantão pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.


Prontos Atendimentos: as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede com funcionamento 24 horas.


Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 99738-8787.


Conselho Tutelar: funcionamento em forma de plantão pelo telefone (27) 99818-4446.


Auxílio Funeral: no telefone (27) 98123-0071.


Cemitérios: funcionamento de 7h às 18h. Para mais informações, a prefeitura disponibiliza os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.

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