Dia do Servidor Público no ES: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

O Dia do Servidor Público é comemorado nesta quarta-feira (28), mas o governo do Estado e as prefeituras da Grande Vitória transferiram o ponto facultativo para sexta-feira (30). Com a mudança, os servidores terão um descanso prolongado de quatro dias, emendando com o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2).





O ponto facultativo modifica a rotina de diversos serviços públicos estaduais e municipais. Para ajudar você a se programar, A Gazeta reuniu o abre e fecha na Grande Vitória durante a sexta-feira. Confira: