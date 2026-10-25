Tem flocão de milho em casa? Aprenda 3 receitas fáceis para o lanche da tarde

Em um recipiente, misture o flocão de milho com o sal. Adicione a água aos poucos, mexendo até umedecer todos os flocos. Deixe descansar por 10 a 15 minutos para hidratar. Coloque água na parte inferior da cuscuzeira, sem ultrapassar a capacidade indicada na panela. Transfira o flocão hidratado para o compartimento perfurado, sem pressionar a massa. Tampe e leve ao fogo médio por cerca de 10 a 12 minutos, após o início da formação de vapor, até o cuscuz ficar cozido e macio. Desligue o fogo, retire o cuscuz cuidadosamente da cuscuzeira e sirva em seguida.