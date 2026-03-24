Cuscuz na dieta: 7 formas saudáveis de consumir no dia a dia

O cuscuz é um prato tradicional de diversas culturas. No Brasil, ele é amplamente apreciado no Nordeste, onde é preparado com farinha ou flocos de milho e cozido no vapor, geralmente em cuscuzeiras. Extremamente versátil, pode ser consumido no café da manhã ou como acompanhamento em refeições principais, tanto em preparações salgadas quanto doces.
O cuscuz de milho é fonte de carboidratos que fornecem energia para as atividades do dia a dia, além de conter vitaminas do complexo B, importantes para o funcionamento do organismo. Por ser naturalmente livre de glúten, também é uma boa alternativa para pessoas com restrições alimentares.
Com algumas adaptações, é possível incluir o alimento na dieta de forma saudável, garantindo uma refeição saborosa, nutritiva e equilibrada. Confira!
1. Use como base para outros pratos
2. Consuma com proteínas magras
Enriquecer o cuscuz com fontes de proteínas magras é uma excelente forma de criar um prato equilibrado e nutritivo. O frango acrescenta proteínas de alta qualidade sem excesso de gorduras, enquanto o atum, rico em ômega 3, promove a saúde cardiovascular. Ovos cozidos são uma opção prática e versátil, além de fornecer aminoácidos essenciais. Para uma alternativa vegetariana, o grão-de-bico é uma ótima escolha, sendo rico em fibras e proteínas vegetais.
3. Adicione ervas frescas e especiarias
Ao incluir o cuscuz na dieta, para dar mais sabor sem adicionar calorias extras , aposte em ervas frescas como salsinha, coentro, hortelã e manjericão, que realçam o sabor e oferecem antioxidantes. Especiarias como açafrão, cúrcuma e pimenta-do-reino não só acrescentam um toque aromático, mas também possuem propriedades anti-inflamatórias e digestivas.
4. Misture com oleaginosas
Adicionar nozes, castanhas ou amêndoas ao cuscuz é uma ótima maneira de aumentar o teor de gorduras saudáveis, como os ácidos graxos ômega 3, que beneficiam o coração e ajudam a controlar os níveis de colesterol. Além de enriquecer o prato com nutrientes essenciais, como vitamina E, magnésio e antioxidantes, as oleaginosas também trazem uma textura crocante e um sabor levemente adocicado ou amendoado.
5. Como pré-treino leve
O cuscuz nordestino pode ser uma excelente opção de pré-treino leve , pois é fonte de carboidratos de fácil digestão, responsáveis por fornecer energia rápida para o corpo durante a atividade física. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g do alimento fornecem cerca de 24,7 g de carboidratos. Ao ser consumido cerca de 30 a 60 minutos antes do exercício, ele ajuda a melhorar o desempenho e a resistência, sem causar desconforto gastrointestinal.
6. Use como recheio
O cuscuz é uma excelente opção para rechear wraps de alface, folhas de couve ou legumes assados, como abobrinha, pimentão e berinjela. Usá-lo como recheio não só adiciona uma textura leve, mas também enriquece o prato com fibras e carboidratos complexos.
7. Controle as porções
Embora o cuscuz seja uma opção saudável e nutritiva, é importante moderar as quantidades para evitar o consumo excessivo de calorias. Uma porção adequada geralmente varia entre 1/2 e 1 xícara de chá por refeição, dependendo das suas necessidades nutricionais. O controle das porções é fundamental, principalmente se for combinado com ingredientes calóricos, como oleaginosas ou molhos.