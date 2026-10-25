Lula ganha na Austrália e na China, e Flávio fica à frente no Japão

O país com mais votos ao senador foi o Japão, onde já havia saído à frente no primeiro turno. Ele alcançou 28.538 votos (mais de 80% dos votos válidos), e o atual presidente marcou 7.098 votos (cerca de 20%).



Flávio Bolsonaro também saiu à frente nos Emirados Árabes, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan.



