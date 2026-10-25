AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Lula ganha na Austrália e na China, e Flávio fica à frente no Japão
Eleições 2026

Lula ganha na Austrália e na China, e Flávio fica à frente no Japão

Seções eleitorais em países da Ásia e da Oceania foram encerradas, com resultados apurados

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 11:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2026 às 11:36
Montagem com fotos do presidente Lula (PT), à esq., ao lado do senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) Agência Brasil e Saulo Cruz/Agência Senado
São Paulo  - Seções eleitorais em países da Ásia e da Oceania foram encerradas, com os resultados apontando vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cinco países e de Flávio Bolsonaro (PL) em sete, segundo os boletins de urna divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e informações do g1.

O país com mais votos ao senador foi o Japão, onde já havia saído à frente no primeiro turno. Ele alcançou 28.538 votos (mais de 80% dos votos válidos), e o atual presidente marcou 7.098 votos (cerca de 20%).

Flávio Bolsonaro também saiu à frente nos Emirados Árabes, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan. 

Lula teve um desempenho melhor do que seu oponente na Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura. Na Austrália, o atual presidente recebeu 6.017 votos, cerca de 63,5% dos votos válidos, contra 3.465 do filho de Jair Bolsonaro (PL), que teve aproximadamente 36,5% dos votos válidos.

O atual chefe do Executivo, que busca uma virada após sair atrás no primeiro turno, obteve 418 votos (80% dos válidos) na Nova Zelândia, enquanto Flávio angariou 101 votos (cerca de 20%) no país. Na China, Lula ganhou com 502 votos, contra 267 de Flávio.

Leia Mais Sobre Eleições 2026

ES registra problemas em 32 urnas eletrônicas nas primeiras horas de votação

Eleições 2026: Indígenas e quilombolas têm transporte garantido

Lula vota no ABC Paulista e agradece carinho durante campanha

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Flavio Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Anac descarta anormalidades no fluxo aéreo brasileiro
Gol nega cancelamento de voos em massa para o Nordeste
Imagem de destaque
Como a vitória da direita radical na Colômbia provocou mudanças na campanha de Lula no segundo turno
Imagem de destaque
Voto no exterior: veja os resultados por país e a apuração de Lula x Flávio no 2º turno das eleições 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.