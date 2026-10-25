Lula ganha na Austrália e na China, e Flávio fica à frente no Japão

São Paulo - Seções eleitorais em países da Ásia e da Oceania foram encerradas, com os resultados apontando vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cinco países e de Flávio Bolsonaro (PL) em sete, segundo os boletins de urna divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e informações do g1.
O país com mais votos ao senador foi o Japão, onde já havia saído à frente no primeiro turno. Ele alcançou 28.538 votos (mais de 80% dos votos válidos), e o atual presidente marcou 7.098 votos (cerca de 20%).
Flávio Bolsonaro também saiu à frente nos Emirados Árabes, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan.
Flávio Bolsonaro também saiu à frente nos Emirados Árabes, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan.
Lula teve um desempenho melhor do que seu oponente na Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura. Na Austrália, o atual presidente recebeu 6.017 votos, cerca de 63,5% dos votos válidos, contra 3.465 do filho de Jair Bolsonaro (PL), que teve aproximadamente 36,5% dos votos válidos.
O atual chefe do Executivo, que busca uma virada após sair atrás no primeiro turno, obteve 418 votos (80% dos válidos) na Nova Zelândia, enquanto Flávio angariou 101 votos (cerca de 20%) no país. Na China, Lula ganhou com 502 votos, contra 267 de Flávio.