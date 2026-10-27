Saiba como se preparar para o concurso do Banestes

As provas objetivas do concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) serão aplicadas no dia 24 de janeiro de 2027. Apesar de faltar um pouco mesno de três meses para os exames, os candidatos devem começar a preparação o quanto antes.





O exame terá duração de quatro horas e será composto por 70 questões objetivas: 30 de conhecimentos gerais (peso 1) e 40 de conhecimentos específicos (peso 2). A nota final será calculada por média ponderada, sendo exigida pontuação igual ou superior a 6,00 para aprovação.





O concurso do Banestes já está com inscrições abertas para os cargos de técnico bancário, técnico em segurança do trabalho e assistente securitário. Para concorrer, é necessário ter ensino médio e técnico. A remuneração pode chegar a R$ 5.618,71, além dos benefícios. São 936 oportunidades, todas para cadastro de reserva.