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936 vagas

Saiba como se preparar para o concurso do Banestes

Prova terá 70 questões objetivas para todos os cargos e duração total de quatro horas

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 12:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 out 2026 às 12:17
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Freepik

As provas objetivas do concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) serão aplicadas no dia 24 de janeiro de 2027. Apesar de faltar um pouco mesno de três meses para os exames, os candidatos devem começar a preparação o quanto antes.


O exame terá duração de quatro horas e será composto por 70 questões objetivas: 30 de conhecimentos gerais (peso 1) e 40 de conhecimentos específicos (peso 2). A nota final será calculada por média ponderada, sendo exigida pontuação igual ou superior a 6,00 para aprovação.


O concurso do Banestes já está com inscrições abertas para os cargos de técnico bancário, técnico em segurança do trabalho e assistente securitário. Para concorrer, é necessário ter ensino médio e técnico. A remuneração pode chegar a R$ 5.618,71, além dos benefícios. São 936 oportunidades, todas para cadastro de reserva. 

Os candidatos podem se inscrever até o dia 23 de novembro no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

Dicas de preparação por disciplina

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca que o bloco de conhecimentos específicos é decisivo para a nota final. Dentro dele, merecem prioridade Conhecimentos Bancários/Securitários (15 questões) e Vendas, Negociação e Atendimento (10 questões para técnico bancário e 5 para assistente securitário). O edital também cobra Matemática Financeira, Probabilidade e Estatística, Informática e Comportamentos Digitais.


O conteúdo de Conhecimentos Bancários é dinâmico, abordando Pix, Open Finance, inovação, prevenção à lavagem de dinheiro, seguros, previdência, capitalização e bancassurance. Além disso, o candidato deve acompanhar as Atualidades do Mercado Financeiro (como Selic, inflação, política monetária, fintechs, moedas digitais e ESG).


Em Língua Portuguesa (10 questões), o edital é abrangente e exige forte interpretação de texto aliada à gramática contextualizada (pontuação, concordância, regência, crase, pronomes, conectivos e reescrita de frases). Em Matemática e Raciocínio Lógico, o foco deve estar na interpretação dos problemas e na organização do raciocínio, e não apenas na memorização de fórmulas.

Plano de estudos e estratégia

O professor do Gran Concursos, Beto Fernandes, orienta o candidato a iniciar a preparação com um diagnóstico de seus pontos fortes e fracos, estruturando uma rotina com metas semanais que concilie teoria, revisão diária e resolução contínua de questões.


Como a pontuação final é calculada por média ponderada sobre os blocos, candidatos com o mesmo número total de acertos podem ter notas diferentes. 


Por isso, a prioridade deve ser o bloco de específicas (representando dois terços da pontuação), sem contudo abandonar as disciplinas gerais. Os especialistas lembram que apenas atingir o mínimo não garante vaga; a meta deve ser uma classificação competitiva.

O perfil da banca FCC

Conhecida por ser uma banca tradicional e tecnicamente rigorosa, a FCC exige domínio dos conceitos, leitura atenta e capacidade de analisar detalhes que diferenciam alternativas parecidas. 


Para alinhar o estudo ao estilo da banca, recomenda-se resolver questões anteriores desde o início da preparação e utilizar simulados periódicos para ajustar a gestão do tempo de prova.

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