Na Serra, Pazolini venceu em 41 bairros e Ricardo em 30 no 2º turno; veja mapa

O segundo turno das Eleições 2026 terminou com vantagem para Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Serra na disputa para o governo do Espírito Santo. O ex-prefeito de Vitória venceu em 41 bairros, enquanto o atual governador Ricardo Ferraço (MDB) teve a preferência do eleitorado de 30 localidades.
Mas, apesar da votação superior, houve redução no alcance no intervalo entre os dois turnos do pleito. Na primeira etapa, Pazolini havia conquistado 70 bairros e Ricardo apenas um.
Na virada de votos dos bairros, o resultado mais significativo foi registrado em Feu Rosa: Pazolini tinha 3.867 votos a mais do que Ricardo no primeiro turno e perdeu a liderança por 23 votos.
Também houve bairros em que a diferença na votação teve uma margem apertada, como em Vista da Serra II, onde o republicano ganhou por cinco votos de diferença.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que foram relacionados apenas os bairros com seção eleitoral. Confira no mapa como ficou a votação dos candidatos:
Apuração por bairro — Serra (governador) — 2º turno
ALTEROSAS
ANDRÉ CARLONI
JACARAÍPE / DAS LARANJEIRAS
DE FÁTIMA
BAIRRO NOVO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
BARCELONA
BARRO BRANCO
BELVEDERE
BICANGA
BOA VISTA
BOA VISTA II
BOULEVARD LAGOA
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CAÇAROCA
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CAMARÁ
CAMPINHO DA SERRA I
CAMPINHO DA SERRA II
CANTINHO DO CÉU
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CARAPINA GRANDE + CARAPINA
CASCATA
CASTELÂNDIA
CENTRAL CARAPINA
CHÁCARA PARREIRAL
CHAPADA GRANDE
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CIDADE CONTINENTAL ÁSIA + CIDADE CONTINENTAL OCEANIA
CIDADE NOVA / PUTIRI
CIDADE POMAR
CIVIT I
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CIVIT II
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COLINA DA SERRA
COLINA DE LARANJEIRAS
CONJUNTO CARAPINA I
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CONJUNTO JACARAÍPE
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CONTINENTAL
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COSTA BELA
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COSTA DOURADA
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DIAMANTINA
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DIVINÓPOLIS
ELDOURADO
ENSEADA DE JACARAÍPE
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ESTÂNCIA MONAZÍTICA
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EURICO SALLES
FEU ROSA
GUARACIABA
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HÉLIO FERRAZ
JACUHY
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JARDIM ATLÂNTICO
JARDIM BELA VISTA
JARDIM CARAPINA
JARDIM DA SERRA
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JARDIM GUANABARA
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JARDIM LIMOEIRO
JARDIM PRIMAVERA
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JARDIM TROPICAL
JOSÉ DE ANCHIETA
JOSÉ DE ANCHIETA II
JOSÉ DE ANCHIETA III
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LAGOA DE CARAPEBUS
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LAGOA DE JACARAÍPE
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LARANJEIRAS VELHA
MANGUINHOS
MANOEL PLAZA
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MARBELLA
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MARIA NIOBE
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MARINGÁ
MATA DA SERRA
MORADA DE LARANJEIRAS
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
NOVA ALMEIDA
NOVA CARAPINA I
NOVA CARAPINA II
NOVA ZELÂNDIA
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NOVO HORIZONTE
NOVO PORTO CANOA
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OURIMAR
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PALMEIRAS
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PARQUE DAS GAIVOTAS
PARQUE JACARAÍPE
PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS
PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO
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PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA
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PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO
PARQUE SANTA FÉ
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PITANGA
PLANALTO DE CARAPINA
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PLANALTO SERRANO BLOCO A + PLANALTO SERRANO BLOCO B
PLANÍCIE DA SERRA
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POLO INDUSTRIAL TUBARÃO
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PORTAL DE JACARAÍPE
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PORTO CANOA
PORTO DOURADO
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PRAIA DA BALEIA
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PRAIA DE CAPUBA
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CARAPEBUS
PRAIAMAR
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REIS MAGOS
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RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA
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RESIDENCIAL JACARAÍPE
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RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE
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ROSÁRIO DE FÁTIMA
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SANTA LUZIA
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SANTA RITA DE CÁSSIA
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SANTIAGO DA SERRA
SANTO ANTÔNIO
SÃO DIOGO I
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SÃO DIOGO II
SÃO DOMINGOS
SÃO FRANCISCO
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SÃO GERALDO
SÃO JOÃO
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SÃO JUDAS TADEU
SÃO LOURENÇO
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SÃO MARCOS I
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SÃO MARCOS II
SÃO PATRÍCIO
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SÃO PEDRO
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CENTRO
SERRA DOURADA I
SERRA DOURADA II
SERRA DOURADA III
SERRAMAR
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SOLAR DE ANCHIETA
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TAQUARA I
TAQUARA II
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
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VALPARAÍSO
VILA NOVA DE COLARES
VISTA DA SERRA I
VISTA DA SERRA II
Zona Rural
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Resultado em Serra
71 bairros mapeados · 263.332 votos válidos
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