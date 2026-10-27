Na Serra, Pazolini venceu em 41 bairros e Ricardo em 30 no 2º turno; veja mapa

O segundo turno das Eleições 2026 terminou com vantagem para Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Serra na disputa para o governo do Espírito Santo. O ex-prefeito de Vitória venceu em 41 bairros, enquanto o atual governador Ricardo Ferraço (MDB) teve a preferência do eleitorado de 30 localidades.





Mas, apesar da votação superior, houve redução no alcance no intervalo entre os dois turnos do pleito. Na primeira etapa, Pazolini havia conquistado 70 bairros e Ricardo apenas um.





Na virada de votos dos bairros, o resultado mais significativo foi registrado em Feu Rosa: Pazolini tinha 3.867 votos a mais do que Ricardo no primeiro turno e perdeu a liderança por 23 votos.





Também houve bairros em que a diferença na votação teve uma margem apertada, como em Vista da Serra II, onde o republicano ganhou por cinco votos de diferença.





Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que foram relacionados apenas os bairros com seção eleitoral. Confira no mapa como ficou a votação dos candidatos: