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Eleições 2026

Na Serra, Pazolini venceu em 41 bairros e Ricardo em 30 no 2º turno; veja mapa

O avanço da disputa pelo governo do Estado mudou a preferência do eleitorado nas localidades do município entre os dois turnos de votação

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 08:19

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 out 2026 às 08:19

O segundo turno das Eleições 2026 terminou com vantagem para Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Serra na disputa para o governo do Espírito Santo. O ex-prefeito de Vitória venceu em 41 bairros, enquanto o atual governador Ricardo Ferraço (MDB) teve a preferência do eleitorado de 30 localidades. 


Mas, apesar da votação superior, houve redução no alcance no intervalo entre os dois turnos do pleito. Na primeira etapa, Pazolini havia conquistado 70 bairros e Ricardo apenas um


Na virada de votos dos bairros, o resultado mais significativo foi registrado em Feu Rosa: Pazolini tinha 3.867 votos a mais do que Ricardo no primeiro turno e perdeu a liderança por 23 votos.


Também houve bairros em que a diferença na votação teve uma margem apertada, como em Vista da Serra II, onde o republicano ganhou por cinco votos de diferença.


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale ressaltar que foram relacionados apenas os bairros com seção eleitoral. Confira no mapa como ficou a votação dos candidatos:

Apuração por bairro — Serra (governador) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Serra (governador) — 2º turno

Ver resultado geral

ALTEROSAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.17%
351 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.83%
263 votos

ANDRÉ CARLONI

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.09%
2.022 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.91%
2.015 votos

JACARAÍPE / DAS LARANJEIRAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.73%
9.346 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.27%
9.076 votos

DE FÁTIMA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.34%
1.633 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.66%
1.548 votos

BAIRRO NOVO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BALNEÁRIO DE CARAPEBUS

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.98%
839 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.02%
775 votos

BARCELONA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.81%
4.412 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.19%
3.943 votos

BARRO BRANCO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.75%
2.027 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.25%
1.545 votos

BELVEDERE

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.82%
402 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.18%
345 votos

BICANGA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.00%
506 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.00%
467 votos

BOA VISTA

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.35%
971 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.65%
920 votos

BOA VISTA II

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.09%
276 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.91%
225 votos

BOULEVARD LAGOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAÇAROCA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAMARÁ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.91%
346 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.09%
262 votos

CAMPINHO DA SERRA I

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.05%
313 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.95%
277 votos

CAMPINHO DA SERRA II

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.98%
862 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.02%
765 votos

CANTINHO DO CÉU

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARAPINA GRANDE + CARAPINA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.11%
4.781 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.89%
4.394 votos

CASCATA

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.39%
958 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.61%
906 votos

CASTELÂNDIA

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.72%
1.218 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.28%
968 votos

CENTRAL CARAPINA

RICARDO FERRAÇO (MDB)55.25%
2.225 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)44.75%
1.802 votos

CHÁCARA PARREIRAL

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.69%
1.673 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.31%
1.278 votos

CHAPADA GRANDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIDADE CONTINENTAL ÁSIA + CIDADE CONTINENTAL OCEANIA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.97%
4.434 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.03%
3.782 votos

CIDADE NOVA / PUTIRI

RICARDO FERRAÇO (MDB)61.72%
295 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)38.28%
183 votos

CIDADE POMAR

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.37%
1.155 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.63%
1.009 votos

CIVIT I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CIVIT II

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COLINA DA SERRA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.71%
982 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.29%
881 votos

COLINA DE LARANJEIRAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.57%
1.327 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.43%
1.150 votos

CONJUNTO CARAPINA I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONJUNTO JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONTINENTAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COSTA BELA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

COSTA DOURADA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DIAMANTINA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DIVINÓPOLIS

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.87%
681 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.13%
632 votos

ELDOURADO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.83%
2.501 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.17%
2.324 votos

ENSEADA DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ESTÂNCIA MONAZÍTICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

EURICO SALLES

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.50%
870 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.50%
787 votos

FEU ROSA

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.08%
7.592 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.92%
7.569 votos

GUARACIABA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

HÉLIO FERRAZ

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.18%
1.567 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.82%
1.556 votos

JACUHY

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM ATLÂNTICO

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.13%
2.304 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.87%
2.116 votos

JARDIM BELA VISTA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.87%
1.386 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.13%
1.286 votos

JARDIM CARAPINA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.59%
3.145 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.41%
3.072 votos

JARDIM DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM GUANABARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM LIMOEIRO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.50%
2.267 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.50%
1.893 votos

JARDIM PRIMAVERA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM TROPICAL

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.93%
3.461 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.07%
3.078 votos

JOSÉ DE ANCHIETA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.29%
4.333 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.71%
3.365 votos

JOSÉ DE ANCHIETA II

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.10%
223 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.90%
205 votos

JOSÉ DE ANCHIETA III

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LAGOA DE CARAPEBUS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LAGOA DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

LARANJEIRAS VELHA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.70%
1.409 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.30%
1.167 votos

MANGUINHOS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.27%
1.112 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.73%
1.100 votos

MANOEL PLAZA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARBELLA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARIA NIOBE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARINGÁ

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.55%
596 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.45%
583 votos

MATA DA SERRA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.87%
1.266 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.13%
1.000 votos

MORADA DE LARANJEIRAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)55.64%
1.835 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)44.36%
1.463 votos

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.53%
621 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.47%
608 votos

NOVA ALMEIDA

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.14%
2.960 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.86%
2.944 votos

NOVA CARAPINA I

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.39%
2.427 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.61%
2.119 votos

NOVA CARAPINA II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.87%
1.805 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.13%
1.609 votos

NOVA ZELÂNDIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVO HORIZONTE

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.97%
3.804 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.03%
3.659 votos

NOVO PORTO CANOA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

OURIMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PALMEIRAS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE DAS GAIVOTAS

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.38%
1.997 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.62%
1.967 votos

PARQUE JACARAÍPE

RICARDO FERRAÇO (MDB)52.53%
759 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)47.47%
686 votos

PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.56%
5.676 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.44%
4.727 votos

PARQUE RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)58.01%
1.017 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)41.99%
736 votos

PARQUE SANTA FÉ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PITANGA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)61.14%
716 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)38.86%
455 votos

PLANALTO DE CARAPINA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PLANALTO SERRANO BLOCO A + PLANALTO SERRANO BLOCO B

RICARDO FERRAÇO (MDB)54.53%
4.533 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)45.47%
3.780 votos

PLANÍCIE DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

POLO INDUSTRIAL TUBARÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTAL DE JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTO CANOA

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.93%
2.922 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.07%
2.496 votos

PORTO DOURADO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DA BALEIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DE CAPUBA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARAPEBUS

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.20%
982 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.80%
974 votos

PRAIAMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REIS MAGOS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL JACARAÍPE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RESIDENCIAL VISTA DO MESTRE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ROSÁRIO DE FÁTIMA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA LUZIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA RITA DE CÁSSIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTIAGO DA SERRA

RICARDO FERRAÇO (MDB)62.64%
109 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)37.36%
65 votos

SANTO ANTÔNIO

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.53%
1.502 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.47%
1.413 votos

SÃO DIOGO I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO DIOGO II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.51%
1.475 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.49%
1.334 votos

SÃO DOMINGOS

RICARDO FERRAÇO (MDB)51.21%
1.335 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)48.79%
1.272 votos

SÃO FRANCISCO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO GERALDO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)57.97%
589 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)42.03%
427 votos

SÃO JOÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO JUDAS TADEU

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.52%
1.202 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.48%
1.044 votos

SÃO LOURENÇO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO MARCOS I

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO MARCOS II

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.14%
1.175 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.86%
1.036 votos

SÃO PATRÍCIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO PEDRO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CENTRO

RICARDO FERRAÇO (MDB)50.48%
2.666 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)49.52%
2.615 votos

SERRA DOURADA I

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)54.10%
2.434 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)45.90%
2.065 votos

SERRA DOURADA II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)56.94%
3.392 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)43.06%
2.565 votos

SERRA DOURADA III

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.91%
1.481 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.09%
1.318 votos

SERRAMAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SOLAR DE ANCHIETA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

TAQUARA I

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.74%
1.126 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.26%
1.093 votos

TAQUARA II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)52.14%
1.022 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)47.86%
938 votos

TERMINAL INTERMODAL DA SERRA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VALPARAÍSO

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)53.56%
3.306 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)46.44%
2.867 votos

VILA NOVA DE COLARES

RICARDO FERRAÇO (MDB)53.30%
2.950 votos
LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)46.70%
2.585 votos

VISTA DA SERRA I

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51.51%
1.808 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48.49%
1.702 votos

VISTA DA SERRA II

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)50.10%
1.285 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)49.90%
1.280 votos

Zona Rural

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Resultado em Serra

71 bairros mapeados · 263.332 votos válidos

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)51,44%
135.464 votos
RICARDO FERRAÇO (MDB)48,56%
127.868 votos

Leia mais sobre Eleições: 

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