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Black Friday: 5 passos para garantir ofertas reais e proteger seu bolso

Confira estratégias práticas para monitorar ofertas antes da hora, fugir de ciladas financeiras e proteger seus dados durante a temporada de descontos

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 08:49

Públicado em 

27 out 2026 às 08:49
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli Isis Parteli
Black Friday, compras, promoção
Black Friday transforma o mês de novembro em uma maratona de ofertas Magnific

Novembro está batendo à porta e, com ele, uma das temporadas de compras mais aguardadas do ano: a Black Friday. Embora a data oficial seja sempre a última sexta-feira do mês, a dinâmica do comércio mudou e, hoje em dia, as promoções começam muito antes, transformando quase o mês inteiro em uma maratona de ofertas.


Aproveitar o chamado "esquenta" da Black Friday pode ser uma excelente oportunidade para adquirir itens que você já pretendia comprar por um valor mais acessível. Porém, com o fluxo intenso de promoções no meio digital e nas lojas físicas, o risco de cair no impulso ou em fraudes também aumenta consideravelmente.


Para te ajudar a usar essa antecipação a favor da sua saúde financeira, é importante planejar suas compras com inteligência e tranquilidade:


  • Inicie o monitoramento de preços agora mesmo: A chave para não cair no famoso "metade do dobro" é acompanhar a variação de valores com antecedência. Registre o preço atual dos produtos que você realmente precisa. Assim, quando a oferta surgir, você saberá exatamente se o desconto é real.
  • Redobre a atenção na navegação e nos endereços: Na pressa de garantir um desconto, é fácil ser direcionado para páginas clonadas. Verifique sempre se a URL do site possui o ícone do cadeado de segurança na barra do navegador e confira se o nome da loja não tem letras trocadas ou termos estranhos.
  • Cuidado com mensagens com links: Durante esta época, cresce o envio de links com "ofertas imperdíveis" por e-mail, SMS ou WhatsApp. Evite clicar nesses links não solicitados e sempre busque diretamente o site oficial da loja ou aplicativo de sua confiança.
  • Confirme os dados antes de finalizar o pagamento: Ao optar pelo pagamento via Pix ou boleto bancário, faça uma pausa e confira quem é o beneficiário final. Se o nome que aparecer na tela do banco não for o da empresa onde você está comprando, suspenda a transação imediatamente.
  • Mantenha o foco no seu orçamento: Lembre-se de que promoção boa é aquela que cabe no seu bolso sem gerar endividamento. Defina um limite máximo para gastar e pergunte-se: "Eu realmente preciso disso agora ou estou comprando só porque está barato?".


A antecipação da Black Friday pode ser uma grande aliada do planejamento de fim de ano, inclusive para antecipar presentes de Natal. No entanto, o melhor desconto sempre será a sua tranquilidade financeira.


Com consciência, pesquisa e atenção às regras de segurança, você aproveita as oportunidades sem surpresas desagradáveis depois.

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Isis Parteli

Isis Parteli Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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