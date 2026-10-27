Black Friday: 5 passos para garantir ofertas reais e proteger seu bolso

Novembro está batendo à porta e, com ele, uma das temporadas de compras mais aguardadas do ano: a Black Friday. Embora a data oficial seja sempre a última sexta-feira do mês, a dinâmica do comércio mudou e, hoje em dia, as promoções começam muito antes, transformando quase o mês inteiro em uma maratona de ofertas.





Aproveitar o chamado "esquenta" da Black Friday pode ser uma excelente oportunidade para adquirir itens que você já pretendia comprar por um valor mais acessível. Porém, com o fluxo intenso de promoções no meio digital e nas lojas físicas, o risco de cair no impulso ou em fraudes também aumenta consideravelmente.





Para te ajudar a usar essa antecipação a favor da sua saúde financeira, é importante planejar suas compras com inteligência e tranquilidade:





Inicie o monitoramento de preços agora mesmo: A chave para não cair no famoso "metade do dobro" é acompanhar a variação de valores com antecedência. Registre o preço atual dos produtos que você realmente precisa. Assim, quando a oferta surgir, você saberá exatamente se o desconto é real.

A chave para não cair no famoso "metade do dobro" é acompanhar a variação de valores com antecedência. Registre o preço atual dos produtos que você realmente precisa. Assim, quando a oferta surgir, você saberá exatamente se o desconto é real. Redobre a atenção na navegação e nos endereços: Na pressa de garantir um desconto, é fácil ser direcionado para páginas clonadas. Verifique sempre se a URL do site possui o ícone do cadeado de segurança na barra do navegador e confira se o nome da loja não tem letras trocadas ou termos estranhos.

Na pressa de garantir um desconto, é fácil ser direcionado para páginas clonadas. Verifique sempre se a URL do site possui o ícone do cadeado de segurança na barra do navegador e confira se o nome da loja não tem letras trocadas ou termos estranhos. Cuidado com mensagens com links: Durante esta época, cresce o envio de links com "ofertas imperdíveis" por e-mail, SMS ou WhatsApp. Evite clicar nesses links não solicitados e sempre busque diretamente o site oficial da loja ou aplicativo de sua confiança.

Durante esta época, cresce o envio de links com "ofertas imperdíveis" por e-mail, SMS ou WhatsApp. Evite clicar nesses links não solicitados e sempre busque diretamente o site oficial da loja ou aplicativo de sua confiança. Confirme os dados antes de finalizar o pagamento: Ao optar pelo pagamento via Pix ou boleto bancário, faça uma pausa e confira quem é o beneficiário final. Se o nome que aparecer na tela do banco não for o da empresa onde você está comprando, suspenda a transação imediatamente.

Ao optar pelo pagamento via Pix ou boleto bancário, faça uma pausa e confira quem é o beneficiário final. Se o nome que aparecer na tela do banco não for o da empresa onde você está comprando, suspenda a transação imediatamente. Mantenha o foco no seu orçamento: Lembre-se de que promoção boa é aquela que cabe no seu bolso sem gerar endividamento. Defina um limite máximo para gastar e pergunte-se: "Eu realmente preciso disso agora ou estou comprando só porque está barato?".





A antecipação da Black Friday pode ser uma grande aliada do planejamento de fim de ano, inclusive para antecipar presentes de Natal. No entanto, o melhor desconto sempre será a sua tranquilidade financeira.





Com consciência, pesquisa e atenção às regras de segurança, você aproveita as oportunidades sem surpresas desagradáveis depois.