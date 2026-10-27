Mais do que um Diário sem papel, um Estado mais conectado

O Dia Mundial Sem Papel, celebrado em 27 de outubro, é uma oportunidade para refletir sobre como a tecnologia pode contribuir para a sustentabilidade, ampliar o acesso à informação e tornar os serviços públicos mais eficientes.





No Espírito Santo, essa transformação tem um exemplo concreto: há nove anos, o Diário Oficial do Estado deixou de ser impresso e passou a existir exclusivamente em formato digital.





Implementada em 1º de agosto de 2017, a mudança foi muito além da substituição do papel por uma plataforma tecnológica. A missão do Diário Oficial permanece a mesma: garantir publicidade, transparência e segurança jurídica aos atos do Estado. O que mudou foi a forma de cumprir esse compromisso.