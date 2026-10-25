Por que Rembrandt virou um popstar no Brasil 400 anos depois?

Curtidas e seguidores importam, mas não contam a história inteira. O que interessa é quando as pessoas procuram informações, compartilham, recomendam e, finalmente, decidem ir. O digital começa a formar público antes mesmo da entrada na exposição.



A imprensa tem papel igualmente decisivo. Uma exposição aberta durante meses não sobrevive de uma única pauta. A inauguração é notícia. Depois é preciso encontrar outra história, outro ângulo, outra razão para voltar ao jornal ou à televisão.



Foi assim que Rembrandt ganhou espaço várias vezes em veículos como Folha, Estadão e TV Globo. A visibilidade foi construída pauta por pauta.



Enquanto isso, existe uma operação que o público não vê. Obras viajam, espaços são preparados, equipes montam, recebem, desmontam e começam novamente. Cada cidade impõe novos desafios de expografia, logística, comunicação e relacionamento. Uma itinerância de mais de um ano só existe porque muita gente trabalha de forma coordenada.



E existe outro ponto sobre o qual o setor cultural ainda fala pouco: patrocinador precisa ter resultado.



Resultado não é apenas colocar uma logomarca na parede. Na exposição de Rembrandt criamos a Sala Biancogres, incorporando os produtos da empresa à experiência e permitindo que ela recebesse ali seus clientes. Em Picasso, no Palácio Anchieta, criamos a Sala Sesc, conectando os 80 anos da instituição à exposição.



É dar conteúdo à presença das marcas.



É assim que entendo marketing cultural: entregar valor a quem patrocina para continuar entregando acesso a quem visita. É essa relação que permite trazer grandes obras ao Brasil, oferecer gratuidade, investir em acessibilidade e formar novos públicos.



Quando vejo Rembrandt prorrogado pela terceira vez e chegando perto de 300 mil visitantes, penso nas pessoas que decidiram ir.



Um artista de 400 anos atrás não vira popstar sozinho.



A arte nos dá o motivo. Cabe a nós construir o encontro.