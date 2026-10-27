Ian Bremmer: 'Se Lula não agir rápido na economia, o mercado vai castigá-lo duramente'

Eu acredito no povo brasileiro e adoro o país, passo muito tempo lá, temos escritórios lá. Mas o sistema político tem muitos problemas agora. Assim como o meu (Estados Unidos). Depois que Trump saiu e Biden entrou (ele tinha 78 anos quando assumiu o cargo), as pessoas ficaram muito empolgadas. E aí vimos que, no último ano do governo Biden, ele não estava nem coerente para governar, e os próprios assessores mentiram por ele. Isso foi um escândalo enorme que trouxe Trump de volta. Então acho que devemos ter cuidado antes de depositar muita esperança em mais um governo Lula. O Brasil estaria muito melhor se tivesse tido dois candidatos inteiramente diferentes desde o início.