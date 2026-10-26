Vai fazer o Enem 2026? Veja dicas para evitar erros e conquistar um bom resultado

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, saber administrar o tempo e conhecer os critérios de correção da prova pode ajudar a se preparar e a evitar erros que comprometam a nota. Marcada para 8 e 15 de novembro, a avaliação será aplicada em dois domingos. No primeiro dia, os estudantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões e elaborar uma redação de até 30 linhas. No segundo, serão cinco horas para resolver outras 90 questões de múltipla escolha.