Suzana Alves: entenda como é feita a retirada de próteses de silicone

Suzana Alves passou pela cirurgia para explante de suas próteses de silicone Crédito: Reprodução @Suzanaalves

A atriz e empresária Suzana Alves, de 46 anos, teve alta, passou pela cirurgia para explante de suas próteses de silicone nos seios. "Depois de 26 anos e há seis anos eu já estava com muita vontade. Via minhas amigas fazendo explante e falava que eu também queria. Não queria meu corpo inflamado. Até a trombofilia estou desconfiada que acho que tive por conta do silicone. Você vai ver como tudo desinflama e muda na nossa vida", finalizou.

Na segunda (7), Suzana falou sobre o procedimento e sobre se sentir in natura. "Esperei muito por esse momento, chegou! Livre de qualquer máscara que me impedia de viver de verdade, sem mentiras, sem aparências, liberta! vida real! Natural novamente!!! Obrigada, Senhor!", comemorou Suzana.

O procedimento, cada vez mais comum, pode ser realizado por diferentes motivos, desde questões estéticas até recomendações médicas. De acordo com o cirurgião plástico Ariosto Santos, a retirada de próteses não é tão simples quanto parece e exige planejamento, técnica e cuidados específicos no pós-operatório.

Ariosto explica que a cirurgia de explante pode ser feita de forma isolada ou associada a outro procedimento, como a mamoplastia redutora ou mastopexia (levantamento das mamas). “A mamoplastia é a remodelação da mama. Após a retirada da prótese, há perda de volume e sobra de pele, então é comum que a paciente deseje melhorar o formato, corrigindo a flacidez ou reposicionando a aréola”, comenta.

A retirada das próteses envolve a abertura da cicatriz anterior ou a realização de novas incisões, dependendo do caso. Segundo médico, o procedimento pode ser tão ou até mais complexo do que a colocação. “É preciso cuidado para remover a cápsula que se forma ao redor da prótese e preservar ao máximo os tecidos da paciente. Em alguns casos, pode haver inflamação ou alterações na mama que tornam a cirurgia mais delicada”.

Em relação à cicatriz, a maioria dos casos de explante com mamoplastia resulta em uma marca em formato de ‘T’ invertido. “Esse tipo de cicatriz permite uma boa retirada de pele e uma melhor remodelação da mama. É algo que discutimos previamente com a paciente, levando em conta o resultado estético esperado”.