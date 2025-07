Doença inflamatória

Rosácea: entenda o que é a doença que acomete a atriz Carol Castro

A rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada principalmente por vermelhidão e sensibilidade na região central do rosto

Segundo ela, o rosto estava sofrendo as consequências dos altos e baixos emocionais de ter vivido a personagem Clarice na novela 'Garota do momento'. "Olha aqui, real, sem filtro. Eu tenho rosácea, minha pele é muito sensível. Eu fico assim, rosa", disse.>

A dermatologista Livia Grassi explica que a rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele, relativamente mais frequente em mulheres acima dos 30 anos, com fototipo baixo e comprovada predisposição genética. "Apesar da causa ser desconhecida, possivelmente é multifatorial. As principais alterações são inflamação, vasodilatação e angiogênese (formação de novos vasos) responsáveis pelas manifestações clínicas".>

Sensibilidade na pele

A dermatologista Juliana Drumond diz que geralmente as pessoas com rosácea apresentam uma sensibilidade maior na pele, com um processo inflamatório na pele do rosto, podendo ter pápulas e pústulas. >