Cuidados diários

'Mãos macias e protegidas': 10 hidratantes para usar no inverno

Área mais exposta do corpo sofre com o frio e exige cuidados específicos para evitar ressecamento e envelhecimento precoce

Publicado em 27 de junho de 2025 às 16:55

A aplicação do creme para as mãos deve ser feita, preferencialmente, logo após a lavagem Crédito: Shutterstock/ Prostock-studio

Com a queda das temperaturas, o cuidado com a pele precisa ir além da estética: manter a barreira cutânea íntegra é essencial para a saúde. No entanto, o que muitos não percebem é que essa sensação vai além de um simples incômodo. A perda de água da pele durante os meses frios pode desencadear inflamações, rachaduras e até facilitar a entrada de microrganismos patogênicos, comprometendo a barreira cutânea, onde podem se instalar e causar infecções. E quando falamos das mãos, que estão constantemente expostas ao frio, à água e ao álcool em gel, o cuidado precisa ser redobrado. >

O que muita gente não sabe é que o frio desacelera o funcionamento natural da pele, dificultando sua capacidade de se regenerar e de manter a hidratação. Com a queda da umidade no ar, a perda de água pela pele pode aumentar em até 25%, deixando-a mais vulnerável a rachaduras, irritações e descamações. No caso das mãos, que são lavadas com frequência e estão em contato constante com altas temperaturas, o ressecamento se intensifica. >

“Mão é uma região do corpo que não tem muita glândula sebácea, então a capacidade de manter a lubrificação é mais baixa do que em outras partes do corpo. No inverno, temos que tomar cuidado porque tem uma tendência de lavar com muita água quente piora essa sensibilidade e diminuição da camada de hidratação cutânea. Então, a hidratação das mãos torna-se um fator bem importante nessa época”, explica a dermatologista Calu Franco.>

Entre os ativos mais eficazes nesse cenário estão a niacinamida, o DN-Age e a manteiga de karité. A niacinamida, também conhecida como vitamina B3, tem ação anti-inflamatória, ajuda a melhorar a textura da pele e fortalece a função de barreira, essencial nos meses frios, além de atuar uniformizando o tom da pele e combatendo manchas de hiperpigmentação. O DN-Age protege o DNA celular dos danos UV, prevenindo o fotoenvelhecimento. Já a manteiga de karité é um verdadeiro clássico da nutrição. Rica em ácidos graxos, ela nutre profundamente devolvendo elasticidade e maciez à pele. >

>

A aplicação do creme para as mãos deve ser feita, preferencialmente, logo após a lavagem, quando a pele ainda está levemente úmida, facilitando a absorção dos ativos hidratantes. Durante o inverno, o ideal é reaplicar o produto ao longo do dia, especialmente após o uso de sabonetes ou álcool em gel.>

Para a rotina noturna, uma dica bônus é intensificar a reparação da região antes de dormir. “Uma dica extra é usar aquelas luvas de vinil plásticas - ou até mesmo enrolar as mãos com papel filme - e deixar por algumas horas. Quando a gente abafa, criamos maior capacidade de absorção e, como a mão tem uma boa hidratação, o efeito é como se fosse uma luva potente de hidratação”, finaliza a médica.>

10 cremes para usar no inverno

Uma seleção de produtos para cuidar das mãos Crédito: Arte A Gazeta

Creme Hidratante Para Mãos Fruity, da Ricca. A formulação do creme conta com manteiga de cereais, vitamina E e blend de sete óleos poderosos. O produto tem rápida absorção, fácil aplicação, textura leve e FPS 15. Preço: R$ 19,90 (COMPRE AQUI)



Creme Hidratante para as Mãos Jardin de Grasse Sauge Blanche, da O.U.i. Oferece hidratação duradoura por até 48 horas, além de suavizar cutículas e deixar um perfume fresco e sofisticado. Sua fragrância, com notas de Sálvia e Flor de Laranjeira, garante mãos nutridas e perfumadas o dia todo. Preço: R$ 49,00



Emulsão Suavizante para Mãos Amora Silvestre, da Avatim. Ela forma uma luva protetora contra perda de umidade e agressões externas, deixando as mãos macias e protegidas. Enriquecida com óleos especiais, a emulsão nutre e hidrata a pele, protegendo contra o ressecamento e a aspereza. Preço: R$ 22,00



Creme de Mãos Melancia, da Kiss New York. Conta com vitamina e extrato vegetal, tem textura cremosa e alto poder de hidratação porque é rico em extrato de coco e karité, ingredientes que também tornam seu toque suave e aveludado. Preço: R$ 15,90 (COMPRE AQUI)



Creme Perfumado para Mãos Instance Karité, de Eudora. A combinação da cremosidade do Karité com delicado bouquet de flores traz uma fragrância floral confortável e elegante para uma pele perfumada e desodorizada, além de oferecer secagem rápida que não pesa na pele e nem gruda. Preço: R$ 27,50 (COMPRE AQUI)



Creme Hidratante para Mãos FPS 60 FPUVA 22, da Ollie. Ele age como um protetor solar para as mãos, tratando e hidratando profundamente com os ativos niacinamida e manteiga de karité, com redução e prevenção das manchinhas e sinais da idade, e ação antioxidante. ​Preço: R$ 59,00



Ação Antibacteriana 3 em 1 , de Nivea. Hidrata profundamente as mãos, protege do ressecamento e fortalece a barreira natural da pele. Possui fórmula com ação antibacteriana, enriquecida com óleo de jojoba que oferece um cuidado nutritivo intensivo. Preço: R$ 16,19 (COMPRE AQUI)



Creme Reparador, de Cerave. De rápida absorção, oferece proteção duradoura, hidratação e nutrição para a pele. Sua fórmula com textura em creme é livre de fragrância e não oleosa, para manter as mãos macias e bonitas por até 24 horas, sem deixar aquela sensação pegajosa após o uso. Preço: R$ 73,79 (COMPRE AQUI)



Ureadin Manos, a Isdin. Creme reparador para a hidratação e a proteção das mãos. Ele possui o efeito filme protetor. Diminui a aspereza, o ressecamento e o espessamento. Promete resultados visíveis após três dias. Preço: R$ 62,99 (COMPRE AQUI)



Creme Repair , de Quem Disse, Berenice?. Traz fórmula que oferece reparação imediata para as mãos, deixando a pele macia e renovada. A fórmula é enriquecida com Colágeno Vegetal, Biominerais e Centella Asiática. Garante hidratação, maciez, efeito calmante e protege a pele. Preço: R$ 24,90 >

*Os preços foram consultados em 27 de junho de 2025 e estão sujeitos a alterações.

>

Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais. 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis. 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta