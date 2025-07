Tratamento

Roacutan: entenda quem pode usar o remédio usado por Ana Castela para tratar acne

A cantora disse que sofre com a acne há muitos anos, e que o uso do medicamento faz parte de uma nova rotina de cuidados com a pele

Publicado em 2 de julho de 2025 às 15:36

Ana Castela sofre com a acne há muitos anos Crédito: Reprodução @anacastelacantora

A cantora Ana Castela, 21, revelou que iniciou o tratamento com Roacutan. Em suas redes sociais, a cantora disse que sofre com a acne há muitos anos, e que o uso do medicamento faz parte de uma nova rotina de cuidados com a saúde e com a pele.

"Essas espinhas na minha cara… pra quem me acompanha há muito tempo, sabe que sofro com acne há muitos anos na minha vida. E agora comecei a tomar Roacutan, meu Deus do céu, gente. Até o Roacutan fazer efeito, essas bombinhas aqui vão sair tudo", disse a cantora. >

Roacutan é nome comercial da isotretinoína, medicamento derivado da vitamina A, muito eficaz para tratar a acne. A dermatologista Pauline Lyrio diz que diferente de cremes e sabonetes, ele age de dentro para fora, atacando as principais causas do problema. "Sua ação mais poderosa é diminuir drasticamente a produção de oleosidade, pois 'seca' e reduz o tamanho das glândulas que produzem o sebo, resolvendo a questão na sua origem".>

O medicamento serve para tratar as formas mais graves de acne - a com cistos e nódulos grandes, doloridos, que deixam muitas cicatrizes - ou os casos de acne mais moderada, mas que são persistentes e não melhoraram com os tratamentos mais comuns, como cremes, sabonetes e antibióticos orais.>

O uso do medicamento é indicado em duas situações principais. "A primeira, e mais clássica, é para a acne grave, com lesões grandes, inflamadas e com alto risco de deixar cicatrizes permanentes", diz Pauline.>

A segunda indicação é para a acne persistente. É o caso de pacientes que já tentaram outros tratamentos sem sucesso e sofrem com o impacto da acne na autoestima. "Muitas vezes, não é uma acne tão severa, mas sua persistência por anos (como na acne da mulher adulta) abala a confiança e a qualidade de vida. O relato da Ana Castela é um ótimo exemplo, uma acne persistente que afeta o bem-estar e justifica a busca por uma solução mais eficaz e definitiva", diz a dermatologista.>

A dermatologista Pauline Lyrio fala sobre os benefícios e riscos de usar o medicamento Crédito: Divulgação Pauline Lyrio

Para a maioria dos pacientes, o tratamento significa uma remissão muito prolongada da acne ou, em muitos casos, o fim definitivo do problema Pauline Lyrio Dermatologista

A médica diz que os efeitos existem, mas são bem conhecidos e totalmente controláveis. "O efeito colateral número um é o ressecamento. Os lábios ficam secos, assim como a pele do corpo, o nariz e os olhos. Dores musculares leves e maior sensibilidade ao sol também são comuns". >

A contraindicação absoluta é para gestantes e mulheres que estão amamentando. Mulheres em idade fértil só podem usar o medicamento se aderirem a métodos contraceptivos seguros e eficazes. "Além delas, pessoas com insuficiência hepática ou renal grave, com níveis de colesterol ou triglicerídeos muito elevados ou com alergia à isotretinoína ou a algum componente da fórmula também não devem fazer o tratamento", diz Pauline Lyrio. >

Efeitos colaterais

A dermatologista Priscila Passamani diz que o medicamento é utilizado para o tratamento da acne grave, àquelas que destoem o tecido e deixam cicatrizes severas, principalmente, em adolescentes, e pode ser recomendado para o tratamento de acne persistente e resistente a outras terapias, como antibióticos ou cremes tópicos.>

"A isotretinoína é indicada quando a acne é grave e cicatricial, persistente, inflamatória e redicivante e em casos em que a acne afeta áreas extensas do corpo, como costas e tórax".>

Para a médica, a principal vantagem é que, na maioria dos casos, o tratamento com isotretinoína leva à remissão prolongada ou até definitiva da acne. "Ou seja, é um dos poucos tratamentos com potencial curativo. A melhora da pele costuma ser significativa e duradoura, com impacto positivo na autoestima", conta Priscila Passamani.>

Os efeitos colaterais mais frequentes são ressecamento da pele e lábios, devido a atrofia da glândula causada pelo medicamento, além de ressecamento dos olhos, do nariz e, em alguns casos, ressecamento dos músculos. Por isso, é recomendado aumentar a ingestão de água, utilizar colírios para manter os olhos lubrificados e evitar grandes esforços físicos, como em casos de atletas profissionais. Os principais riscos envolvem alterações nos exames de fígado e colesterol, por isso o acompanhamento médico é fundamental. >

A dermatologista Priscila Passamani fala sobre o tratamento com o remédio Crédito: Divulgação

Além do risco teratogênico (malformações fetais), o que torna obrigatório o uso de métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento em mulheres em idade fértil Priscila Passamani Dermatologista

Durante o uso da isotretinoína, é necessário realizar exames mensais de sangue, como hemograma completo e outros exames para monitorar a função hepática e o perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos) do paciente. "Esses exames ajudam a garantir que o organismo está tolerando bem o tratamento e que não há necessidade de ajustar a dose ou interromper o uso", ressalta a médica. >

Após o tratamento com o Roacutan, a pele pode ficar com marcas, manchas ou cicatrizes que devem ser avaliadas pelo dermatologista e só podem ser tratadas com laser após um intervalo de segurança que, geralmente, é de dois a três meses.>

