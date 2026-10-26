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CBN ESPECIAL

CBN Vitória terá edição especial direto do Porto de Vitória em comemoração aos 120 anos

Programa será transmitido ao vivo no dia 30 de outubro, das 9h às 12h, com debates sobre a história, o desenvolvimento e o futuro da atividade portuária no Espírito Santo.

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 15:19

Publicado em 

26 out 2026 às 15:19
Movimentação no Porto de Vitória
Movimentação no Porto de Vitória Divulgação

A CBN Vitória vai realizar, no dia 30 de outubro, uma edição especial de sua programação diretamente do auditório do Porto de Vitória. A transmissão, que acontece das 9h às 12h, marca as comemorações dos 120 anos do Porto e vai abordar a importância da atividade portuária para o desenvolvimento econômico e histórico da capital capixaba.


Com apresentação da jornalista Fernanda Queiroz, o CBN Vitória – Especial Porto de Vitória vai reunir convidados para discutir a trajetória do porto, sua relação com o crescimento da cidade e os projetos que apontam para o futuro da atividade portuária no Espírito Santo.


Entre os assuntos previstos estão a capacidade operacional do porto, a movimentação de cargas, os desafios do setor e as perspectivas para os próximos anos. A programação também contará com a participação do jornalista Abdo Filho, do comentarista de Tecnologia Gilberto Sudré e do comentarista de Economia Felipe Stroch, ampliando as discussões sobre os impactos da atividade portuária no estado.


Para a edição especial, a CBN Vitória vai levar sua estrutura de produção e transmissão para o auditório do Porto, realizando o programa fora dos estúdios da Rede Gazeta. O espaço receberá um público restrito, formado por executivos, autoridades e convidados institucionais.


Para Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, o objetivo é aproximar a notícia de espaços e discussões relevantes: “Quanto mais a CBN Vitória estiver onde a notícia acontece, melhor. Nesse caso, com um programa que vai tratar de temas editoriais num espaço que tem relação direta com a cidade, que faz parte do dia a dia do capixaba, essa proximidade aumenta e a conexão com o ouvinte também.”


O especial poderá ser acompanhado ao vivo pela CBN Vitória, na frequência 92,5 FM, pelo site da emissora, pelo canal no YouTube e pelo Instagram no perfil @cbnvitoria.

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