CBN Vitória terá edição especial direto do Porto de Vitória em comemoração aos 120 anos

A CBN Vitória vai realizar, no dia 30 de outubro, uma edição especial de sua programação diretamente do auditório do Porto de Vitória. A transmissão, que acontece das 9h às 12h, marca as comemorações dos 120 anos do Porto e vai abordar a importância da atividade portuária para o desenvolvimento econômico e histórico da capital capixaba.





Com apresentação da jornalista Fernanda Queiroz, o CBN Vitória – Especial Porto de Vitória vai reunir convidados para discutir a trajetória do porto, sua relação com o crescimento da cidade e os projetos que apontam para o futuro da atividade portuária no Espírito Santo.





Entre os assuntos previstos estão a capacidade operacional do porto, a movimentação de cargas, os desafios do setor e as perspectivas para os próximos anos. A programação também contará com a participação do jornalista Abdo Filho, do comentarista de Tecnologia Gilberto Sudré e do comentarista de Economia Felipe Stroch, ampliando as discussões sobre os impactos da atividade portuária no estado.





Para a edição especial, a CBN Vitória vai levar sua estrutura de produção e transmissão para o auditório do Porto, realizando o programa fora dos estúdios da Rede Gazeta. O espaço receberá um público restrito, formado por executivos, autoridades e convidados institucionais.





Para Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, o objetivo é aproximar a notícia de espaços e discussões relevantes: “Quanto mais a CBN Vitória estiver onde a notícia acontece, melhor. Nesse caso, com um programa que vai tratar de temas editoriais num espaço que tem relação direta com a cidade, que faz parte do dia a dia do capixaba, essa proximidade aumenta e a conexão com o ouvinte também.”





O especial poderá ser acompanhado ao vivo pela CBN Vitória, na frequência 92,5 FM, pelo site da emissora, pelo canal no YouTube e pelo Instagram no perfil @cbnvitoria.