Com investimento de R$ 7,4 bi, data center voltado para IA será instalado em Baixo Guandu

Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, vai ganhar nos próximos anos um data center voltado para abrigar e executar sistemas de inteligência artificial (IA). O investimento contempla a instação de um sistema modular com capacidade de computacional 100 Megawatts (MW) e está estimado em R$ 7,4 bilhões.





O novo data center capixaba foi projetado para processar e armazenar volumes massivos de dados de clientes internacionais e gigantes mundiais de tecnologia.





"O nosso data center é uma estrutura voltada para inteligência artificial. Não é um projeto para atender apenas ao mercado local. Nossa intenção é processar e armazenar dados globais de clientes do mundo inteiro", destaca o empresário Mário Rodrigues, que integra o projeto com um grupo de investidores capixabas, em parceria com empresas e fundos de investimento.





O projeto, segundo Rodrigues, está atualmente na fase de desenvolvimento de engenharia, obtenção de licenças ambientais e aprovação de conexões de energia — processo regulatório do setor que leva de 24 a 36 meses. O terreno onde será o complexo tem 11,3 milhões de metros quadrados e fica a nove quilômetros da cidade.





O empresário acrescenta que, paralelamente, o grupo vai realizar roadshows internacionais visando a fechar contratos de pré-locação de longo prazo, com previsão de 20 anos e em dólar com multinacionais de tecnologia. A intenção é garantir a ocupação total da estrutura antes do início das obras físicas.





A capacidade inicial de 100 MW de poder computacional do data center equivale ao consumo de processamento de 15 a 20 milhões de pessoas assistindo simultaneamente a vídeos em resolução 4K em serviços de streaming como a Netflix. A estrutura é modular e tem potencial para expandir no futuro para até 1 Gigawatt (GW), conforme o crescimento da demanda por IA.