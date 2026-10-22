Mais da metade dos MEIs no ES pode ter dívidas perdoadas em 2027; veja regras

Para manter o benefício ativo a partir de 1º de janeiro de 2027, a atenção precisa ser dobrada, pois o MEI deve quitar o DAS no prazo correto ao longo de todo o primeiro semestre de 2027. O descumprimento é rigoroso, tendo em vista que um único atraso no pagamento entre janeiro e junho de 2027 cancela todo o perdão acumulado até outubro de 2026, fazendo com que a dívida antiga volte a ser cobrada integralmente com juros e multas.