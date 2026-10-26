Tem abóbora em casa? Aprenda a fazer esta torta fácil e saudável para o lanche da tarde 

Em uma tigela, coloque a abóbora -de-pescoço, o leite de coco, os ovos, o mel, a canela em pó, o gengibre em pó e a essência de baunilha. Misture bem com um fouet até obter um creme uniforme. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe delicadamente com uma espátula para nivelar a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, até que as bordas estejam firmes. Retire a torta do forno e aguarde esfriar antes de desenformar, para que o recheio termine de firmar. Sirva em seguida.