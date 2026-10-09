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Eleições 2026

Em Cariacica, Flávio Bolsonaro venceu em 49 bairros e Lula, em 13; veja mapa

Os dois candidatos à Presidência da República seguem na disputa pela preferência do eleitorado no segundo turno

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 15:09

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 out 2026 às 15:09
Eleições 2026 - mapa votação por bairro de Cariacica
Mapa de votação por bairro em Cariacica mostra desempenho dos dois candidatos à Presidência da República 
 Arquivo e Arte AG

Na disputa eleitoral para a Presidência da República em Cariacica nas Eleições 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) teve a preferência do eleitorado em 49 bairros, quase quatro vezes mais do que o presidente Lula (PT), que recebeu mais votos em 13 bairros do municípios. 


O desempenho de Flávio é melhor do que o do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, em 2022, venceu em 41 bairros, enquanto o petista ganhou em 21


A votação mais expressiva para Flávio foi registrada em Campo Grande, onde o candidato conquistou 5.942 votos no primeiro turno. No mesmo bairro, Lula teve 3.231. Os dois concorrentes seguem na disputa no segundo turno, com votação marcada para o próximo dia 25 de outubro.  


O petista teve votação maior nas seções eleitorais que reúnem os bairros Nova Rosa da Penha I e II, somando 4.111 votos. Ainda assim, o candidato do PL demonstrou melhor desempenho, com o apoio de 4.239 eleitores. 


Em Jardim Botânico, a diferença entre os dois concorrentes ao Palácio do Planalato foi de apenas um voto: Flávio Bolsonaro recebeu 1.001 e Lula, 1.000. Entre os bairros onde o presidente levou a melhor, Cariacica Sede + Areinha concentram a maior votação. No conjunto de seções, foram 2.922 votos. 


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, foram relacionados somente os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação por bairro no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Cariacica (presidente)
Eleições 2026

Apuração por bairro — Cariacica (presidente)

Ver resultado geral

Alice Coutinho

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Alto da Boa Vista

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ALTO LAGE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.52%
2.718 votos
LULA (PT)39.03%
2.059 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.90%
206 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.30%
174 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
93 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
26 votos

Alzira Ramos

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Antonio Ferreira Borges

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

APARECIDA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.21%
1.305 votos
LULA (PT)46.20%
1.277 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.00%
83 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.88%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.30%
36 votos
OUTROS CANDIDATOS0.40%
11 votos

BANDEIRANTES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.71%
2.051 votos
LULA (PT)37.34%
1.400 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.63%
136 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.32%
87 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
58 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
17 votos

BELA AURORA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.00%
2.456 votos
LULA (PT)40.57%
1.954 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.24%
156 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.87%
138 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
91 votos
OUTROS CANDIDATOS0.44%
21 votos

BELA VISTA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.90%
1.666 votos
LULA (PT)37.56%
1.161 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.79%
117 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.20%
99 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.16%
36 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
12 votos

Boa Sorte

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Caçaroca

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Campina Grande

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CAMPO BELO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.80%
963 votos
LULA (PT)37.88%
678 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.41%
61 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.63%
47 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.18%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.11%
2 votos

CAMPO GRANDE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.52%
5.942 votos
LULA (PT)32.36%
3.231 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.94%
294 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.90%
290 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
176 votos
OUTROS CANDIDATOS0.51%
51 votos

campoverdentigadivisão

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.13%
1.545 votos
LULA (PT)42.59%
1.287 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.58%
78 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.85%
56 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.56%
47 votos
OUTROS CANDIDATOS0.30%
9 votos

Cangaíba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CARIACICA SEDE + AREINHA

LULA (PT)46.12%
2.922 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.68%
2.894 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.22%
204 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.26%
143 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.16%
137 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
35 votos

CASTELO BRANCO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.74%
1.661 votos
LULA (PT)38.08%
1.177 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.75%
116 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.39%
74 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.65%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
12 votos

Chácaras União

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CRUZEIRO DO SUL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.82%
1.534 votos
LULA (PT)31.76%
801 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.54%
64 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.50%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
9 votos

Dom Bosco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

EXPEDITO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.86%
647 votos
LULA (PT)39.78%
506 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.77%
48 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.83%
36 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.12%
27 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
8 votos

FLEXAL I

LULA (PT)50.06%
1.305 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.81%
1.090 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.15%
82 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.45%
64 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.19%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
9 votos

FLEXAL II

LULA (PT)50.91%
899 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.73%
737 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.06%
54 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.21%
39 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.47%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
11 votos

Formate

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Fóz do Rio Bubú

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA GRAÚNA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.35%
1.125 votos
LULA (PT)40.99%
898 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.61%
79 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.87%
41 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.46%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
16 votos

Ibiapaba

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ITACIBÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.61%
4.780 votos
LULA (PT)35.43%
2.992 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.89%
244 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.56%
216 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.94%
164 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
48 votos

ITANGUÁ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.81%
2.001 votos
LULA (PT)34.41%
1.212 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
118 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.21%
113 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.62%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
21 votos

ITAPEMIRIM

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.34%
1.217 votos
LULA (PT)33.65%
702 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.55%
74 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.25%
47 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.63%
34 votos
OUTROS CANDIDATOS0.58%
12 votos

ITAQUARI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.95%
1.603 votos
LULA (PT)42.63%
1.368 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.59%
83 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.46%
79 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.93%
62 votos
OUTROS CANDIDATOS0.44%
14 votos

JARDIM AMÉRICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.53%
3.160 votos
LULA (PT)36.46%
2.113 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
198 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.26%
189 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.88%
109 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
26 votos

JARDIM BOTÂNICO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.89%
1.001 votos
LULA (PT)44.84%
1.000 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.84%
108 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.91%
65 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
40 votos
OUTROS CANDIDATOS0.72%
16 votos

JARDIM CAMPO GRANDE

LULA (PT)49.41%
336 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)38.97%
265 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.82%
26 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.82%
26 votos
RONALDO CAIADO (PSD)3.68%
25 votos
OUTROS CANDIDATOS0.29%
2 votos

Jardim de Alah

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

MARACANÃ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.89%
284 votos
LULA (PT)34.35%
181 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)7.21%
38 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.85%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.33%
7 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
2 votos

SANTA FÉ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.08%
3.120 votos
LULA (PT)34.12%
1.833 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.07%
165 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.94%
158 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.45%
78 votos
OUTROS CANDIDATOS0.34%
18 votos

MUCURI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.19%
1.204 votos
LULA (PT)42.43%
1.018 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.50%
60 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.29%
55 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.21%
53 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
9 votos

NOVA BRASÍLIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.84%
2.529 votos
LULA (PT)36.67%
1.691 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.14%
145 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.75%
127 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.08%
96 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
24 votos

BOA VISTA

LULA (PT)57.71%
232 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)34.33%
138 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.73%
15 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.74%
11 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.49%
6 votos
OUTROS CANDIDATOS0.00%
0 votos

NOVA CANAÃ

LULA (PT)48.56%
1.335 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.20%
1.160 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.06%
84 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.11%
58 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
20 votos

NOVA ESPERANÇA

LULA (PT)49.77%
434 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.61%
389 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.98%
26 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.15%
10 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.15%
10 votos
OUTROS CANDIDATOS0.34%
3 votos

NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.72%
4.239 votos
LULA (PT)45.31%
4.111 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.13%
284 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.03%
275 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.33%
121 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
44 votos

NOVA VALVERDE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.07%
597 votos
LULA (PT)36.89%
415 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.73%
42 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.64%
41 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.31%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
4 votos

NOVO BRASIL

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.38%
953 votos
LULA (PT)44.31%
873 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.10%
61 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.28%
45 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
27 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
11 votos

NOVO HORIZONTE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.74%
1.397 votos
LULA (PT)44.46%
1.329 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
100 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.04%
91 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
15 votos

Operário

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ORIENTE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.57%
1.987 votos
LULA (PT)39.04%
1.448 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.62%
97 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.16%
80 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.08%
77 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
20 votos

PADRE GABRIEL

LULA (PT)51.19%
1.394 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.18%
1.094 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.08%
111 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.68%
73 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.51%
41 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
10 votos

Padre Mathias

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Parque Gramado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PIRANEMA

LULA (PT)48.62%
739 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.09%
655 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.62%
55 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.24%
34 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.24%
34 votos
OUTROS CANDIDATOS0.20%
3 votos

Planeta

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PORTO DE CARIACICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.93%
1.868 votos
LULA (PT)43.45%
1.659 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.33%
127 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.02%
77 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
73 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
14 votos

PORTO DE SANTANA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.24%
4.184 votos
LULA (PT)39.81%
3.251 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.56%
291 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.01%
246 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
156 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
38 votos

PORTO NOVO

LULA (PT)50.42%
1.800 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.88%
1.495 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.11%
111 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.13%
76 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
72 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
16 votos

PRESIDENTE MÉDICI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.18%
1.178 votos
LULA (PT)45.20%
1.153 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.37%
86 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.47%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.04%
52 votos
OUTROS CANDIDATOS0.74%
19 votos

Prolar

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RETIRO SAUDOSO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.09%
325 votos
LULA (PT)44.41%
294 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.17%
21 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.96%
13 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.21%
8 votos
OUTROS CANDIDATOS0.15%
1 votos

Rio Branco

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

RIO MARINHO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.66%
3.978 votos
LULA (PT)42.07%
3.370 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.74%
300 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.11%
169 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.95%
156 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
38 votos

ROSA DA PENHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.27%
1.552 votos
LULA (PT)36.29%
1.019 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
96 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
94 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.39%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.28%
8 votos

SANTA BÁRBARA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.96%
1.622 votos
LULA (PT)37.07%
1.094 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.95%
87 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.24%
66 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.03%
60 votos
OUTROS CANDIDATOS0.75%
22 votos

SANTA CECÍLIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.93%
1.062 votos
LULA (PT)34.63%
624 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.39%
61 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
28 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.22%
22 votos
OUTROS CANDIDATOS0.28%
5 votos

Santa Luzia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Santa Paula

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTANA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.52%
2.853 votos
LULA (PT)37.13%
1.943 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.29%
172 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.41%
126 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.27%
119 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
20 votos

VILA RICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.85%
541 votos
LULA (PT)38.53%
410 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.61%
49 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.76%
40 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.97%
21 votos
OUTROS CANDIDATOS0.28%
3 votos

SANTO ANTÔNIO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.49%
832 votos
LULA (PT)44.29%
776 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
57 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.97%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
24 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
11 votos

São Benedito

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

São Conrado

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO FRANCISCO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.75%
2.668 votos
LULA (PT)33.30%
1.512 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.41%
155 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.73%
124 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.45%
66 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
16 votos

SÃO GERALDO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.61%
3.543 votos
LULA (PT)35.21%
2.243 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.85%
245 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.00%
191 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
113 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
36 votos

SÃO GERALDO II

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.49%
1.294 votos
LULA (PT)34.31%
800 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.99%
93 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.47%
81 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.14%
50 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
14 votos

São Gonçalo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO JOÃO BATISTA

LULA (PT)46.74%
2.246 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.95%
2.160 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
169 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.21%
106 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.04%
98 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
26 votos

Serra do Anil

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotelândia

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Sotema

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA TABAJARA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.08%
1.490 votos
LULA (PT)40.47%
1.204 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.50%
104 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.36%
100 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
60 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
17 votos

Tiradentes

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Tucum

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VALE DOS REIS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.23%
1.315 votos
LULA (PT)42.78%
1.120 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.56%
67 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.48%
65 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.60%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.34%
9 votos

VALE ESPERANÇA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.79%
2.641 votos
LULA (PT)37.25%
1.829 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.36%
165 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.36%
165 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
93 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
17 votos

Valparaíso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vasco da Gama

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VERA CRUZ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.58%
1.154 votos
LULA (PT)31.98%
630 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.45%
68 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.99%
59 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.44%
48 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
11 votos

VILA CAJUEIRO

LULA (PT)63.51%
134 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)34.60%
73 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.95%
2 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)0.47%
1 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
1 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)0.00%
0 votos

VILA CAPIXABA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.82%
3.007 votos
LULA (PT)33.30%
1.732 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.10%
161 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.94%
153 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.31%
120 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
28 votos

VILA INDEPENDÊNCIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.86%
697 votos
LULA (PT)38.17%
513 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.17%
56 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.57%
48 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.56%
21 votos
OUTROS CANDIDATOS0.67%
9 votos

Vila Isabel

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vila Merlo

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PALESTINA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.11%
1.061 votos
LULA (PT)31.09%
558 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.90%
70 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.79%
68 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.78%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.33%
6 votos

Vila Progresso

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA PRUDÊNCIO

LULA (PT)55.72%
112 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)35.32%
71 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)5.47%
11 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.48%
7 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.00%
0 votos
OUTROS CANDIDATOS0.00%
0 votos

Vista Dourada

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

Vista Linda

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VISTA MAR

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.00%
1.207 votos
LULA (PT)41.30%
997 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
85 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.23%
78 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
40 votos
OUTROS CANDIDATOS0.29%
7 votos

Resultado em Cariacica

62 bairros mapeados · 204.361 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51,86%
105.978 votos
LULA (PT)39,80%
81.334 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3,25%
6.632 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2,79%
5.700 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1,84%
3.754 votos
OUTROS CANDIDATOS0,47%
963 votos

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