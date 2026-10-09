Em Cariacica, Flávio Bolsonaro venceu em 49 bairros e Lula, em 13; veja mapa

Alice Coutinho
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Alto da Boa Vista
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ALTO LAGE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.52%
2.718 votos
LULA (PT)39.03%
2.059 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.90%
206 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.30%
174 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
93 votos
OUTROS CANDIDATOS0.49%
26 votos
Alzira Ramos
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Antonio Ferreira Borges
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
APARECIDA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.21%
1.305 votos
LULA (PT)46.20%
1.277 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.00%
83 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.88%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.30%
36 votos
OUTROS CANDIDATOS0.40%
11 votos
BANDEIRANTES
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.71%
2.051 votos
LULA (PT)37.34%
1.400 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.63%
136 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.32%
87 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
58 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
17 votos
BELA AURORA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.00%
2.456 votos
LULA (PT)40.57%
1.954 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.24%
156 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.87%
138 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
91 votos
OUTROS CANDIDATOS0.44%
21 votos
BELA VISTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.90%
1.666 votos
LULA (PT)37.56%
1.161 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.79%
117 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.20%
99 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.16%
36 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
12 votos
Boa Sorte
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Caçaroca
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Campina Grande
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CAMPO BELO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.80%
963 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.41%
61 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.63%
47 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.18%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.11%
2 votos
CAMPO GRANDE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.52%
5.942 votos
LULA (PT)32.36%
3.231 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.94%
294 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.90%
290 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.76%
176 votos
OUTROS CANDIDATOS0.51%
51 votos
campoverdentigadivisão
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.13%
1.545 votos
LULA (PT)42.59%
1.287 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.58%
78 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.85%
56 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.56%
47 votos
OUTROS CANDIDATOS0.30%
9 votos
Cangaíba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CARIACICA SEDE + AREINHA
LULA (PT)46.12%
2.922 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.68%
2.894 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.22%
204 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.26%
143 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.16%
137 votos
OUTROS CANDIDATOS0.55%
35 votos
CASTELO BRANCO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.74%
1.661 votos
LULA (PT)38.08%
1.177 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.75%
116 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.39%
74 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.65%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.39%
12 votos
Chácaras União
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CRUZEIRO DO SUL
FLÁVIO BOLSONARO (PL)60.82%
1.534 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.54%
64 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.50%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
51 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
9 votos
Dom Bosco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
EXPEDITO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.86%
647 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.77%
48 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.83%
36 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.12%
27 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
8 votos
FLEXAL I
LULA (PT)50.06%
1.305 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.81%
1.090 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.15%
82 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.45%
64 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.19%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
9 votos
FLEXAL II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.73%
737 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.06%
54 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.21%
39 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.47%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.62%
11 votos
Formate
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Fóz do Rio Bubú
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA GRAÚNA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.35%
1.125 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.61%
79 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.87%
41 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.46%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
16 votos
Ibiapaba
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ITACIBÁ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.61%
4.780 votos
LULA (PT)35.43%
2.992 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.89%
244 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.56%
216 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.94%
164 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
48 votos
ITANGUÁ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.81%
2.001 votos
LULA (PT)34.41%
1.212 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
118 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.21%
113 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.62%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
21 votos
ITAPEMIRIM
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.34%
1.217 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.55%
74 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.25%
47 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.63%
34 votos
OUTROS CANDIDATOS0.58%
12 votos
ITAQUARI
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.95%
1.603 votos
LULA (PT)42.63%
1.368 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.59%
83 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.46%
79 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.93%
62 votos
OUTROS CANDIDATOS0.44%
14 votos
JARDIM AMÉRICA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.53%
3.160 votos
LULA (PT)36.46%
2.113 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
198 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.26%
189 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.88%
109 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
26 votos
JARDIM BOTÂNICO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.89%
1.001 votos
LULA (PT)44.84%
1.000 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.84%
108 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.91%
65 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.79%
40 votos
OUTROS CANDIDATOS0.72%
16 votos
JARDIM CAMPO GRANDE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)38.97%
265 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.82%
26 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.82%
26 votos
RONALDO CAIADO (PSD)3.68%
25 votos
OUTROS CANDIDATOS0.29%
2 votos
Jardim de Alah
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
MARACANÃ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.89%
284 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)7.21%
38 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.85%
15 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.33%
7 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
2 votos
SANTA FÉ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.08%
3.120 votos
LULA (PT)34.12%
1.833 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.07%
165 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.94%
158 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.45%
78 votos
OUTROS CANDIDATOS0.34%
18 votos
MUCURI
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.19%
1.204 votos
LULA (PT)42.43%
1.018 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.50%
60 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.29%
55 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.21%
53 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
9 votos
NOVA BRASÍLIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.84%
2.529 votos
LULA (PT)36.67%
1.691 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.14%
145 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.75%
127 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.08%
96 votos
OUTROS CANDIDATOS0.52%
24 votos
BOA VISTA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)34.33%
138 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.73%
15 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.74%
11 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.49%
6 votos
OUTROS CANDIDATOS0.00%
0 votos
NOVA CANAÃ
LULA (PT)48.56%
1.335 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)42.20%
1.160 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
92 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.06%
84 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.11%
58 votos
OUTROS CANDIDATOS0.73%
20 votos
NOVA ESPERANÇA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.61%
389 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.98%
26 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.15%
10 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.15%
10 votos
OUTROS CANDIDATOS0.34%
3 votos
NOVA ROSA DA PENHA I + NOVA ROSA DA PENHA II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.72%
4.239 votos
LULA (PT)45.31%
4.111 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.13%
284 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.03%
275 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.33%
121 votos
OUTROS CANDIDATOS0.48%
44 votos
NOVA VALVERDE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.07%
597 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.73%
42 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.64%
41 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.31%
26 votos
OUTROS CANDIDATOS0.36%
4 votos
NOVO BRASIL
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.38%
953 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.10%
61 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.28%
45 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
27 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
11 votos
NOVO HORIZONTE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.74%
1.397 votos
LULA (PT)44.46%
1.329 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
100 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.04%
91 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
57 votos
OUTROS CANDIDATOS0.50%
15 votos
Operário
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ORIENTE
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.57%
1.987 votos
LULA (PT)39.04%
1.448 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.62%
97 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.16%
80 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.08%
77 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
20 votos
PADRE GABRIEL
LULA (PT)51.19%
1.394 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)40.18%
1.094 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.08%
111 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.68%
73 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.51%
41 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
10 votos
Padre Mathias
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Parque Gramado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PIRANEMA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.09%
655 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.62%
55 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.24%
34 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.24%
34 votos
OUTROS CANDIDATOS0.20%
3 votos
Planeta
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PORTO DE CARIACICA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.93%
1.868 votos
LULA (PT)43.45%
1.659 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.33%
127 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.02%
77 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
73 votos
OUTROS CANDIDATOS0.37%
14 votos
PORTO DE SANTANA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.24%
4.184 votos
LULA (PT)39.81%
3.251 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.56%
291 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.01%
246 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.91%
156 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
38 votos
PORTO NOVO
LULA (PT)50.42%
1.800 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)41.88%
1.495 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.11%
111 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.13%
76 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
72 votos
OUTROS CANDIDATOS0.45%
16 votos
PRESIDENTE MÉDICI
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.18%
1.178 votos
LULA (PT)45.20%
1.153 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.37%
86 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.47%
63 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.04%
52 votos
OUTROS CANDIDATOS0.74%
19 votos
Prolar
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RETIRO SAUDOSO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.09%
325 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.17%
21 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.96%
13 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.21%
8 votos
OUTROS CANDIDATOS0.15%
1 votos
Rio Branco
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
RIO MARINHO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.66%
3.978 votos
LULA (PT)42.07%
3.370 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.74%
300 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.11%
169 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.95%
156 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
38 votos
ROSA DA PENHA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.27%
1.552 votos
LULA (PT)36.29%
1.019 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.42%
96 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.35%
94 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.39%
39 votos
OUTROS CANDIDATOS0.28%
8 votos
SANTA BÁRBARA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.96%
1.622 votos
LULA (PT)37.07%
1.094 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.95%
87 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.24%
66 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.03%
60 votos
OUTROS CANDIDATOS0.75%
22 votos
SANTA CECÍLIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.93%
1.062 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.39%
61 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.55%
28 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)1.22%
22 votos
OUTROS CANDIDATOS0.28%
5 votos
Santa Luzia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Santa Paula
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTANA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.52%
2.853 votos
LULA (PT)37.13%
1.943 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.29%
172 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.41%
126 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.27%
119 votos
OUTROS CANDIDATOS0.38%
20 votos
VILA RICA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.85%
541 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)4.61%
49 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.76%
40 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.97%
21 votos
OUTROS CANDIDATOS0.28%
3 votos
SANTO ANTÔNIO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.49%
832 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.25%
57 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.97%
52 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.37%
24 votos
OUTROS CANDIDATOS0.63%
11 votos
São Benedito
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
São Conrado
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO FRANCISCO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.75%
2.668 votos
LULA (PT)33.30%
1.512 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.41%
155 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.73%
124 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.45%
66 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
16 votos
SÃO GERALDO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.61%
3.543 votos
LULA (PT)35.21%
2.243 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.85%
245 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.00%
191 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.77%
113 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
36 votos
SÃO GERALDO II
FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.49%
1.294 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.99%
93 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.47%
81 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.14%
50 votos
OUTROS CANDIDATOS0.60%
14 votos
São Gonçalo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO JOÃO BATISTA
LULA (PT)46.74%
2.246 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.95%
2.160 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
169 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.21%
106 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.04%
98 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
26 votos
Serra do Anil
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotelândia
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Sotema
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA TABAJARA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.08%
1.490 votos
LULA (PT)40.47%
1.204 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.50%
104 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.36%
100 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.02%
60 votos
OUTROS CANDIDATOS0.57%
17 votos
Tiradentes
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Tucum
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VALE DOS REIS
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.23%
1.315 votos
LULA (PT)42.78%
1.120 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.56%
67 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.48%
65 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.60%
42 votos
OUTROS CANDIDATOS0.34%
9 votos
VALE ESPERANÇA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.79%
2.641 votos
LULA (PT)37.25%
1.829 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.36%
165 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.36%
165 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.89%
93 votos
OUTROS CANDIDATOS0.35%
17 votos
Valparaíso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vasco da Gama
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VERA CRUZ
FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.58%
1.154 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.45%
68 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2.99%
59 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.44%
48 votos
OUTROS CANDIDATOS0.56%
11 votos
VILA CAJUEIRO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)34.60%
73 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.95%
2 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)0.47%
1 votos
OUTROS CANDIDATOS0.47%
1 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)0.00%
0 votos
VILA CAPIXABA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.82%
3.007 votos
LULA (PT)33.30%
1.732 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.10%
161 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)2.94%
153 votos
RONALDO CAIADO (PSD)2.31%
120 votos
OUTROS CANDIDATOS0.54%
28 votos
VILA INDEPENDÊNCIA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.86%
697 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)4.17%
56 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.57%
48 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.56%
21 votos
OUTROS CANDIDATOS0.67%
9 votos
Vila Isabel
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vila Merlo
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PALESTINA
FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.11%
1.061 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.90%
70 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.79%
68 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.78%
32 votos
OUTROS CANDIDATOS0.33%
6 votos
Vila Progresso
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA PRUDÊNCIO
FLÁVIO BOLSONARO (PL)35.32%
71 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)5.47%
11 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.48%
7 votos
RONALDO CAIADO (PSD)0.00%
0 votos
OUTROS CANDIDATOS0.00%
0 votos
Vista Dourada
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
Vista Linda
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VISTA MAR
FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.00%
1.207 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3.52%
85 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)3.23%
78 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1.66%
40 votos
OUTROS CANDIDATOS0.29%
7 votos
Resultado em Cariacica
62 bairros mapeados · 204.361 votos válidos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)51,86%
105.978 votos
LULA (PT)39,80%
81.334 votos
ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE)3,25%
6.632 votos
RENAN SANTOS (MISSÃO)2,79%
5.700 votos
RONALDO CAIADO (PSD)1,84%
3.754 votos
OUTROS CANDIDATOS0,47%
963 votos