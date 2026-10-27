Morre Emerson Leal, ex-jogador do Grêmio que infartou em jogo com amigos

O ex-jogador Emerson Leal, que passou pelo Grêmio, morreu na manhã desta terça-feira (27), aos 46 anos. Ele tinha dois filhos. Emerson estava internado na UTI de um hospital em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ele sofreu um infarto enquanto jogava futebol com amigos na última semana e estava em estado grave desde então.

O ex-jogador passou mal durante jogo amador na terça-feira passada. Um médico que estava no local fez massagem cardíaca até que a ambulância chegasse.

Outro episódio de mal-estar já havia ocorrido no sábado (17), em outro jogo amador. O ex-jogador ficou deitado no vestiário por 15 minutos e pensou que fosse problema de pressão, de acordo com apuração do UOL.

Ao chegar no hospital, Leal teve outra parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Leal foi revelado pelo Grêmio em 1999 e campeão da Copa do Brasil dois anos depois.