Como um movimento de estudantes nascido de uma tragédia acabou com 14 anos de domínio político na Sérvia

Inicialmente, Vučić tentou elogiar os manifestantes, dizendo que tinham "boas intenções", mas, antes das eleições, acusou-os de tentar "derrubar" a Sérvia. Mesmo depois de reconhecer a vitória no domingo à noite, fez a alegação infundada de que eles tinham o apoio de "países europeus e do Estado profundo americano" não identificados.