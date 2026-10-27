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Copa do Mundo Feminina

Billie Jean King Cup: ingressos para evento de tênis no ES variam de R$ 187,50 a R$ 700

Confronto entre Brasil x Canadá será disputado nos dias 20 e 21 de novembro, em Vitória; o mesmo ingresso dá acesso aos dois dias de competição

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 13:27

Redação

Redação

Publicado em 

27 out 2026 às 13:27
Tênis
Laura Pigossi e Luisa Stefani Gaspar Nóbrega/COB

Os ingressos para o confronto entre Brasil e Canadá pela Billie Jean King Cup, principal competição internacional de tênis feminino por equipes, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (26), às 17h. 


As partidas serão disputadas nos dias 20 e 21 de novembro, em Vitória, e os bilhetes podem ser comprados de forma on-line. Os duelos serão realizados em uma arena montada na Enseada do Suá, na área próxima ao Shopping Vitória.


Os valores do primeiro lote variam de R$ 187,50 a R$ 700, conforme o setor e a modalidade de ingresso. A meia-entrada custa a partir de R$ 187,50, enquanto os bilhetes de valor integral começam em R$ 375. O mesmo ingresso é válido para os dois dias de confronto.

Veja os preços dos ingressos

Cadeira Norte: R$ 525,00 (inteira) e R$ 262,50 (meia-entrada).

Cadeira Sul: R$ 525,00 (inteira) e R$ 262,50 (meia-entrada).

Cadeira Leste: R$ 375,00 (inteira) e R$ 187,50 (meia-entrada).

Cadeira Oeste: R$ 375,00 (inteira) e R$ 187,50 (meia-entrada).

Cadeira lateral PCD + acompanhante: R$ 700,00 (inteira) e R$ 350,00 (meia-entrada).

Luisa Stefani
Luisa Stefani Tênis Brasil / Divulgação
Brasil volta a jogar em casa após dois anos

O confronto contra o Canadá será válido pelos playoffs da competição. A seleção brasileira volta a disputar uma série em casa após dois anos e busca a vitória para avançar aos Qualifiers de 2027, etapa que dá acesso à disputa por uma vaga nas Finais Mundiais.


A equipe brasileira foi convocada pelo capitão Luiz Peniza e terá Luisa Stefani, Laura Pigossi, Gabriela Cé, Luiza Fullana e Nauhany Silva. Do outro lado, o Canadá também contará com um grupo de atletas do circuito internacional.


A disputa será realizada ao longo de dois dias, com partidas de simples e duplas. A seleção que conquistar três vitórias primeiro vence o confronto e avança na competição.

As brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram história neste sábado e conquistaram a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis
 Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram história e conquistaram a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis Rafael Bello/COB
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