Billie Jean King Cup: ingressos para evento de tênis no ES variam de R$ 187,50 a R$ 700

Os ingressos para o confronto entre Brasil e Canadá pela Billie Jean King Cup, principal competição internacional de tênis feminino por equipes, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (26), às 17h.





As partidas serão disputadas nos dias 20 e 21 de novembro, em Vitória, e os bilhetes podem ser comprados de forma on-line. Os duelos serão realizados em uma arena montada na Enseada do Suá, na área próxima ao Shopping Vitória.





Os valores do primeiro lote variam de R$ 187,50 a R$ 700, conforme o setor e a modalidade de ingresso. A meia-entrada custa a partir de R$ 187,50, enquanto os bilhetes de valor integral começam em R$ 375. O mesmo ingresso é válido para os dois dias de confronto.