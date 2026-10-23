5 PMs viram réus por morte de jovem em abordagem em Colatina

Cinco policiais militares se tornaram réus pela morte de Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Justiça recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado (MPES). Três PMs vão responder por homicídio consumado e outros dois, por tentativa de homicídio. Todos são acusados de agir com dolo eventual.
O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro do ano passado. Danilo era vistoriador de veículos e foi atingido por cinco tiros durante uma ação policial. Mais de 40 disparos foram efetuados contra a Fiat Strada branca que ele dirigia, segundo as informações do caso. O veículo não havia parado em quatro abordagens policiais.
Ainda segundo o MPES, a Justiça determinou medidas cautelares para os cinco réus e fixou um valor mínimo de reparação por danos morais aos familiares da vítima. O processo tramita sob sigilo, e outras informações não foram divulgadas.
Segundo o boletim da Polícia Militar, seis policiais participaram da ação:
- Renan Pessimílio - 3º sargento da PM
- Roberth Willian Meirelles - cabo da PM
- Bill Guidoni Ferrari - cabo da PM
- Rodrigo de Jesus Oliveira - cabo à época da ocorrência, atualmente sargento
- Eduardo Nardi Ferrari - soldado da PM
- Ramon Lucas Rodrigues Souza - soldado da PM
Apesar de seis policiais serem citados no boletim da ocorrência, cinco foram denunciados pelo Ministério Público. Questionado sobre qual dos militares ficou de fora da denúncia e por quê, o MPES informou que não poderia divulgar essas informações, já que o processo tramita sob sigilo.
A defesa do sargento Rodrigo de Jesus Oliveira, representada pelo advogado Pedro Lozer Pacheco Júnior, afirma que o militar agiu sob a percepção de estar diante de uma situação real de perigo, em um cenário de tensão e aparente confronto armado.
Segundo o advogado, a ocorrência foi antecedida por sucessivos rompimentos de bloqueios policiais, comunicações de prioridade pelo rádio e disparos de arma de fogo. Na avaliação da defesa, essas circunstâncias devem ser consideradas na análise da conduta do militar.
A defesa também ressaltou que o recebimento da denúncia não representa uma condenação. Informou ainda que apresentará seus argumentos e provas à Justiça, já que o processo tramita sob sigilo.
O advogado Rodrigo Vidal de Freitas, que representa o cabo Ferrari, o cabo Meirelles, o sargento Pessimílio e o soldado Ferrari, afirmou que ainda não teve acesso à denúncia nem à decisão judicial.
“Diante da impossibilidade de acesso formal às peças acusatórias e às decisões do processo, a defesa está temporariamente impossibilitada de prestar maiores esclarecimentos sobre os fatos”, declarou.
O advogado afirmou ainda que eventuais manifestações mais detalhadas serão apresentadas nos autos assim que for garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. “Confio na prestação jurisdicional e acredito que a improcedência da pretensão punitiva será demonstrada”, acrescentou.
A reportagem tenta localizar a defesa de Ramon. O espaço segue aberto para manifestação.