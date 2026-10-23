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Noroeste capixaba

5 PMs viram réus por morte de jovem em abordagem em Colatina

O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro do ano passado. Danilo era vistoriador de veículos e foi atingido por cinco tiros durante uma ação policial

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 16:32

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

23 out 2026 às 16:32
Jovem morto em ação da PM em Colatina foi atingido por 5 tiros no peito
A vítima Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, no destaque, e a cena do crime Montagem A Gazeta

Cinco policiais militares se tornaram réus pela morte de Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Justiça recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado (MPES). Três PMs vão responder por homicídio consumado e outros dois, por tentativa de homicídio. Todos são acusados de agir com dolo eventual.


O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro do ano passado. Danilo era vistoriador de veículos e foi atingido por cinco tiros durante uma ação policial. Mais de 40 disparos foram efetuados contra a Fiat Strada branca que ele dirigia, segundo as informações do caso. O veículo não havia parado em quatro abordagens policiais.


Um vídeo obtido com exclusividade à época pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, mostra o momento em que o carro dirigido pelo jovem é cercado por viaturas. Na sequência, policiais se aproximam com armas em punho e fazem disparos. Veja o vídeo:

Ainda segundo o MPES, a Justiça determinou medidas cautelares para os cinco réus e fixou um valor mínimo de reparação por danos morais aos familiares da vítima. O processo tramita sob sigilo, e outras informações não foram divulgadas.

Policiais envolvidos na ação

Segundo o boletim da Polícia Militar, seis policiais participaram da ação:


  • Renan Pessimílio - 3º sargento da PM
  • Roberth Willian Meirelles - cabo da PM
  • Bill Guidoni Ferrari - cabo da PM
  • Rodrigo de Jesus Oliveira - cabo à época da ocorrência, atualmente sargento
  • Eduardo Nardi Ferrari - soldado da PM
  • Ramon Lucas Rodrigues Souza - soldado da PM


Apesar de seis policiais serem citados no boletim da ocorrência, cinco foram denunciados pelo Ministério Público. Questionado sobre qual dos militares ficou de fora da denúncia e por quê, o MPES informou que não poderia divulgar essas informações, já que o processo tramita sob sigilo.

O que dizem as defesas

A defesa do sargento Rodrigo de Jesus Oliveira, representada pelo advogado Pedro Lozer Pacheco Júnior, afirma que o militar agiu sob a percepção de estar diante de uma situação real de perigo, em um cenário de tensão e aparente confronto armado.


Segundo o advogado, a ocorrência foi antecedida por sucessivos rompimentos de bloqueios policiais, comunicações de prioridade pelo rádio e disparos de arma de fogo. Na avaliação da defesa, essas circunstâncias devem ser consideradas na análise da conduta do militar.


A defesa também ressaltou que o recebimento da denúncia não representa uma condenação. Informou ainda que apresentará seus argumentos e provas à Justiça, já que o processo tramita sob sigilo.

O advogado Rodrigo Vidal de Freitas, que representa o cabo Ferrari, o cabo Meirelles, o sargento Pessimílio e o soldado Ferrari, afirmou que ainda não teve acesso à denúncia nem à decisão judicial.


“Diante da impossibilidade de acesso formal às peças acusatórias e às decisões do processo, a defesa está temporariamente impossibilitada de prestar maiores esclarecimentos sobre os fatos”, declarou.


O advogado afirmou ainda que eventuais manifestações mais detalhadas serão apresentadas nos autos assim que for garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. “Confio na prestação jurisdicional e acredito que a improcedência da pretensão punitiva será demonstrada”, acrescentou.


A reportagem tenta localizar a defesa de Ramon. O espaço segue aberto para manifestação.

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