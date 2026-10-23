5 PMs viram réus por morte de jovem em abordagem em Colatina

A defesa do sargento Rodrigo de Jesus Oliveira, representada pelo advogado Pedro Lozer Pacheco Júnior, afirma que o militar agiu sob a percepção de estar diante de uma situação real de perigo, em um cenário de tensão e aparente confronto armado.





Segundo o advogado, a ocorrência foi antecedida por sucessivos rompimentos de bloqueios policiais, comunicações de prioridade pelo rádio e disparos de arma de fogo. Na avaliação da defesa, essas circunstâncias devem ser consideradas na análise da conduta do militar.





A defesa também ressaltou que o recebimento da denúncia não representa uma condenação. Informou ainda que apresentará seus argumentos e provas à Justiça, já que o processo tramita sob sigilo.





O advogado Rodrigo Vidal de Freitas, que representa o cabo Ferrari, o cabo Meirelles, o sargento Pessimílio e o soldado Ferrari, afirmou que ainda não teve acesso à denúncia nem à decisão judicial.





“Diante da impossibilidade de acesso formal às peças acusatórias e às decisões do processo, a defesa está temporariamente impossibilitada de prestar maiores esclarecimentos sobre os fatos”, declarou.





O advogado afirmou ainda que eventuais manifestações mais detalhadas serão apresentadas nos autos assim que for garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. “Confio na prestação jurisdicional e acredito que a improcedência da pretensão punitiva será demonstrada”, acrescentou.





A reportagem tenta localizar a defesa de Ramon. O espaço segue aberto para manifestação.