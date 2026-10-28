AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

No ES, mais de 50 mil digitaram 13 para governador no segundo turno e anularam o voto

Os votos no número do PT representaram 38% dos nulos; outros 24% foram direcionados ao número do PL (22)

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 08:07

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 out 2026 às 08:07
Existem regras do que pode e o que não pode levar para a cabine de votação
Na cabine de votação, eleitor pôde escolher candidato ou anular voto Arte AG

Mesmo não tendo ido para o segundo turno na disputa do Palácio Anchieta, o Partido dos Trabalhadores (PT) teve seu número digitado em 50.546 votos anulados pela escolha do governador do Espírito Santo. Na primeira votação, Helder Salomão era o representante do PT e ficou na terceira colocação, com 15,32% dos votos.  


A disputa no segundo turno ficou entre Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos, e o governador que tentava a reeleição Ricardo Ferraço, do MDB. Nas urnas, o número para escolher o primeiro era 10, e a opção pelo segundo era o 15. Pazolini foi eleito com 52,17% dos votos. 


O segundo número de partido mais digitado por eleitores que anularam o voto para governador foi o 22, do Partido Liberal (PL). Os dígitos da sigla do candidato à Presidência no segundo turno Flávio Bolsonaro foi usado por 32.225 eleitores capixabas, e portanto, anulados. 


As informações são de levantamento feito por A Gazeta a partir dos Registros Digitais de Voto (RDVs) das urnas do Estado.

Total de votos no ES no segundo turno

  • Total de votos: 2.405.654 

  • Nulos: 132.846 

  • Em branco: 64.871

  • Válidos (nominais): 2.207.937

No primeiro turno, o Partido Liberal (PL) teve seu número digitado em 45.222 votos anulados na escolha para governador. O PL não lançou candidato ao governo do Espírito Santo, mas estava na chapa de Pazolini


No total, foram 132.846 votos anulados no Espírito Santo no segundo turno. Os votos no número do PT representam 38,05% dos nulos e os direcionados ao número do PL são 24,25%. Logo depois, com 22,56%, aparece o 00, que é normalmente utilizado para anular o voto.

Alguns fatores podem ter contribuído para a anulação desses votos. 


Uma das possibilidades é que haja uma parcela do eleitor que optou pelo PT – mobilização no segundo turno que ocorreu eu todo o Brasil – que não quis votar em nenhum dos dois candidatos ao governo nessa votação. 


Outra hipótese seria uma confusão do eleitor na cabine em relação ao cargo em votação, com o eleitor votando em Lula para presidente enquanto a urna pedia o registro do voto para governador. O mesmo pode ter ocorrido com o alto volume de votos no número do partido de Flávio Bolsonaro. 


A outra probabilidade é que, ao ter votado em 22 para governador, o eleitor poderia achar que esse era o número de urna de Pazolini, embora ao longo do segundo turno a campanha tenta tentado marcar os números 10 para governador e 22 para presidente. 

Leia mais

No ES, mais de 50 mil digitaram 13 para governador no segundo turno e anularam o voto

“Ainda estou aqui”: Benjamin, Trump, os Bolsonaro, o Anjo, a História e ecos do nazismo

STJ determina retorno de vereador à Câmara da Serra após 13 meses afastado

ES registra 47 denúncias de assédio eleitoral no trabalho em 2026

Aliado de Arnaldinho Borgo rompe de vez com o prefeito

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PT pl - Partido Liberal Urnas Eletrônicas Eleicões 2026 Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do Idaf
Idaf do ES lança edital de concurso público com salários de R$ 8 mil
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado à Presidência do Brasil
Avião que levaria Flávio Bolsonaro e família parte do Equador em direção a Miami
Ciclovia na Avenida Rio Branco é um exemplo de acupuntura urbana
Mais ciclovias e integração devem ser um caminho sem volta na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.