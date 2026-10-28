No ES, mais de 50 mil digitaram 13 para governador no segundo turno e anularam o voto

Mesmo não tendo ido para o segundo turno na disputa do Palácio Anchieta, o Partido dos Trabalhadores (PT) teve seu número digitado em 50.546 votos anulados pela escolha do governador do Espírito Santo. Na primeira votação, Helder Salomão era o representante do PT e ficou na terceira colocação, com 15,32% dos votos.





A disputa no segundo turno ficou entre Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos, e o governador que tentava a reeleição Ricardo Ferraço, do MDB. Nas urnas, o número para escolher o primeiro era 10, e a opção pelo segundo era o 15. Pazolini foi eleito com 52,17% dos votos.





O segundo número de partido mais digitado por eleitores que anularam o voto para governador foi o 22, do Partido Liberal (PL). Os dígitos da sigla do candidato à Presidência no segundo turno Flávio Bolsonaro foi usado por 32.225 eleitores capixabas, e portanto, anulados.





As informações são de levantamento feito por A Gazeta a partir dos Registros Digitais de Voto (RDVs) das urnas do Estado.