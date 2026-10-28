Homem é preso com drogas após atirar durante festa de eleitores em Vitória

Um homem de 30 anos foi preso com drogas na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro São José, na região da Grande São Pedro, em Vitória.Ele aparece em imagens (veja acima) atirando para o alto em meio a moradores, incluindo crianças, que comemoravam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo (25).





No vídeo, moradores aparecem cantando o Hino Nacional. Em determinado momento, o suspeito, vestido com uma camisa da Seleção Brasileira, aparece ao lado de uma criança. Depois de passar pelo grupo, ele tira uma arma da cintura e dispara para o alto.





De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, recebeu denúncias que o suspeito havia efetuado um disparo de arma de fogo em via pública e seria envolvido com o tráfico de drogas.





Após o disparo, o homem também teria ameaçado os moradores para que não relatassem o ocorrido.