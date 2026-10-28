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Homem é preso com drogas após atirar durante festa de eleitores em Vitória

Segundo a PM, suspeito também teria ameaçado moradores para que não denunciassem o disparo

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 09:19

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 out 2026 às 09:19

Um homem de 30 anos foi preso com drogas na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro São José, na região da Grande São Pedro, em Vitória.Ele aparece em imagens (veja acima) atirando para o alto em meio a moradores, incluindo crianças, que comemoravam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo (25).


No vídeo, moradores aparecem cantando o Hino Nacional. Em determinado momento, o suspeito, vestido com uma camisa da Seleção Brasileira, aparece ao lado de uma criança. Depois de passar pelo grupo, ele tira uma arma da cintura e dispara para o alto.


De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, recebeu denúncias que o suspeito havia efetuado um disparo de arma de fogo em via pública e seria envolvido com o tráfico de drogas.


Após o disparo, o homem também teria ameaçado os moradores para que não relatassem o ocorrido.

Homem é preso com drogas após atirar no meio de festa de eleitores em Vitória
Homem é preso com drogas após atirar no meio de festa de eleitores em Vitória Polícia Militar

O denunciante ainda informou aos militares que o bairro sofre influência da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) e que o suspeito comercializava drogas na entrada do prédio onde morava.


Com as informações, os policiais foram até o local e encontraram o homem com uma sacola nas mãos. Ao perceber a aproximação da equipe, ele entrou no prédio, dispensou a sacola no corredor e se escondeu em um apartamento, onde trancou a porta.


Segundo a PM, o suspeito desobedeceu às ordens para parar e abrir o imóvel. Os policiais recolheram a sacola e encontraram 77 buchas de maconha. Por conta do flagrante, eles arrombaram a porta do apartamento.


O homem foi abordado e, durante as buscas no imóvel, os militares apreenderam uma balança de precisão, um celular, mais 10 buchas de maconha e um simulacro de arma de fogo.


O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados em relação ao suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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