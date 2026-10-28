Ecovias Capixaba aposta na educação de crianças para mudar comportamento na estrada

Quem aprende cedo as regras do trânsito costuma levá-las para a vida inteira e ainda ensina quem está em volta. De olho nisso, a Ecovias Capixaba tem desenvolvido ações educativas voltadas, principalmente, para crianças e adolescentes, que transformam conceitos de segurança viária em experiências práticas por meio de atividades lúdicas.





Isso porque, para a empresa, esse público é um grande multiplicador de educação já que ao voltarem para casa e conviverem com pais e responsáveis, elas passam a cobrar os comportamentos corretos.





Dessa forma, mais do que formar adultos responsáveis no futuro, os projetos também visam a já ensinarem as crianças a incentivarem atitudes corretas no trânsito no presente, inclusive como pedestres.





De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos acidentes de trânsito têm origem no comportamento humano. Para enfrentar esse problema, é preciso ir além das obras de infraestrutura.





"Além dos investimentos em infraestrutura, fazemos importantes investimentos em conscientização. E nada melhor do que começar pela base: quando uma criança fala para o pai 'você passou no farol amarelo', a gente sabe que isso tem um efeito muito positivo", afirma o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim.





A programação anual combina atividades para diferentes idades. Há teatro com personagens, jogos interativos, totens com linguagem simples e brindes para quem avança nas fases. Uma das atrações é o simulador de pista com carrinhos elétricos, em que as crianças praticam como se comportar no trânsito.