Ecovias Capixaba aposta na educação de crianças para mudar comportamento na estrada

A ação mais recente voltada ao público infantil aconteceu em Vitória, durante a Semana Nacional de Trânsito, realizada em setembro. No evento, os estudantes também usaram a minipista educativa, onde aprenderam, na prática, as regras para uma direção segura.
Cynthia da Guia Segundo, pedagoga e diretora da Escola Municipal Professora Iolanda Schneider Rangel da Silva, na Serra, acompanhou os alunos em uma das atividades realizadas naquela data. A escola foi uma das contempladas em um convite da Ecovias feito em parceria com a Prefeitura da Serra, onde, em 2025, foi sancionada uma lei que obriga a inclusão da educação no trânsito no currículo das escolas públicas municipais.
De acordo com a pedagoga, quanto mais cedo a criança é exposta a esse tipo de conteúdo, mais naturalmente ela passa a incorporar as regras no dia a dia, sem que pareçam uma imposição. "É importante que ela entenda que coisas que parecem básicas, como atravessar a rua na faixa ou usar o cinto, fazem parte do cotidiano não só porque é uma regra, mas por questões de segurança e de bom convívio social. Tudo que você consegue trazer para o lúdico, falando de temas sérios numa linguagem que a criança se aproprie, faz com que as regras não fiquem com efeito punitivo e se tornem parte da vida delas", ensina.
Theo, de 11 anos, mostra que aprendeu rápido: “Agora eu sei que se deve parar no vermelho, ter atenção no amarelo, seguir no verde e atravessar só na faixa. Aprendi também a importância de não jogar lixo na rua, porque pode prejudicar o mundo", explica.
Até agosto de 2026, a Ecovias já havia realizado 41 ações educativas sobre segurança no trânsito, na rodovia e em instituições como empresas e escolas. Em junho, o teatro "Vrum-Vrum – Trânsito Legal", da Turma da Ação, foi apresentado a mais de 1,2 mil crianças de Cariacica e Viana, na Emef Washington Martins Filho, em Marcílio de Noronha.
Entre as principais ações, destaca-se o uso de um simulador de impacto equipado com óculos de realidade virtual, permitindo aos participantes vivenciar a sensação de uma colisão.
De acordo com o último levantamento da Ecovias Capixaba, o índice de acidentes pelos 470 km que administra teve uma queda de 15% de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos oito primeiros meses de 2026, foram registrados 2.296 acidentes na rodovia contra 2.697 no mesmo período de 2025.
No entanto, mesmo com os investimentos pesados em infraestrutura viária e tecnologia de segurança (estão previstos R$ 10 bilhões até 2049) os números permanecem altos. Isso ocorre porque a melhoria na pista, sozinha, não resolve o problema. A imprudência, a distração causada pelo celular e o excesso de velocidade em pistas duplicadas e monitoradas por radares, e até câmeras com IA, só serão freados com mudança de comportamento. E é nisso que a concessionária mais aposta.
"No final do dia, o que a gente quer, efetivamente, é salvar vidas. E a nossa expectativa é atingir quem está na rodovia para construir um trânsito mais consciente", resume Amorim.
*Este conteúdo foi produzido pelos residentes Guilherme Marques e Kamila Rossi, alunos do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi e do Estúdio Gazeta.