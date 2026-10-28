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Educação para o trânsito

Ecovias Capixaba aposta na educação de crianças para mudar comportamento na estrada

Concessionária que administra a BR 101 no ES promove ações lúdicas que transformam crianças em “fiscalizadoras” dos pais ao volante

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:32

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 out 2026 às 10:32
Alunos de escola da Serra participam de ação educativa sobre trânsito promovida pela Ecovias Capixaba
Alunos de escola da Serra participam de ação educativa sobre trânsito promovida pela Ecovias Capixaba Kamila Rossi
 Quem aprende cedo as regras do trânsito costuma levá-las para a vida inteira e ainda ensina quem está em volta. De olho nisso, a Ecovias Capixaba tem desenvolvido ações educativas voltadas, principalmente, para crianças e adolescentes, que transformam conceitos de segurança viária em experiências práticas por meio de atividades lúdicas.

Isso porque, para a empresa, esse público é um grande multiplicador de educação já que ao voltarem para casa e conviverem com pais e responsáveis, elas passam a cobrar os comportamentos corretos. 

Dessa forma, mais do que formar adultos responsáveis no futuro, os projetos também visam a já ensinarem as crianças a incentivarem atitudes corretas no trânsito no presente, inclusive como pedestres.

De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos acidentes de trânsito têm origem no comportamento humano. Para enfrentar esse problema, é preciso ir além das obras de infraestrutura.

"Além dos investimentos em infraestrutura, fazemos importantes investimentos em conscientização. E nada melhor do que começar pela base: quando uma criança fala para o pai 'você passou no farol amarelo', a gente sabe que isso tem um efeito muito positivo", afirma o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim. 

A programação anual combina atividades para diferentes idades. Há teatro com personagens, jogos interativos, totens com linguagem simples e brindes para quem avança nas fases. Uma das atrações é o simulador de pista com carrinhos elétricos, em que as crianças praticam como se comportar no trânsito.
Aluna se diverte com atração durante ação educativa da Ecovias Capixaba sobre segurança no trânsito, em Vitória
Aluna se diverte com atração durante ação educativa da Ecovias Capixaba sobre segurança no trânsito, em Vitória Guilherme Marques            
Educação como resposta

A ação mais recente voltada ao público infantil aconteceu em Vitória, durante a Semana Nacional de Trânsito, realizada em setembro. No evento, os estudantes também usaram a minipista educativa, onde aprenderam, na prática, as regras para uma direção segura. 

Cynthia da Guia Segundo, pedagoga e diretora da Escola Municipal Professora Iolanda Schneider Rangel da Silva, na Serra, acompanhou os alunos em uma das atividades realizadas naquela data. A escola foi uma das contempladas em um convite da Ecovias feito em parceria com a Prefeitura da Serra, onde, em 2025, foi sancionada uma lei que obriga a inclusão da educação no trânsito no currículo das escolas públicas municipais.

De acordo com a pedagoga, quanto mais cedo a criança é exposta a esse tipo de conteúdo, mais naturalmente ela passa a incorporar as regras no dia a dia, sem que pareçam uma imposição. "É importante que ela entenda que coisas que parecem básicas, como atravessar a rua na faixa ou usar o cinto, fazem parte do cotidiano não só porque é uma regra, mas por questões de segurança e de bom convívio social. Tudo que você consegue trazer para o lúdico, falando de temas sérios numa linguagem que a criança se aproprie, faz com que as regras não fiquem com efeito punitivo e se tornem parte da vida delas", ensina.

Theo, de 11 anos, mostra que aprendeu rápido: “Agora eu sei que se deve parar no vermelho, ter atenção no amarelo, seguir no verde e atravessar só na faixa. Aprendi também a importância de não jogar lixo na rua, porque pode prejudicar o mundo", explica. 

Até agosto de 2026, a Ecovias já havia realizado 41 ações educativas sobre segurança no trânsito, na rodovia e em instituições como empresas e escolas. Em junho, o teatro "Vrum-Vrum – Trânsito Legal", da Turma da Ação, foi apresentado a mais de 1,2 mil crianças de Cariacica e Viana, na Emef Washington Martins Filho, em Marcílio de Noronha.
Theo, de 11 anos, participa de ação educativa sobre segurança no trânsito promovida pela Ecovias Capixaba, em Vitória
Theo, de 11 anos, participa de ação educativa sobre segurança no trânsito promovida pela Ecovias Capixaba, em Vitória Kamila Rossi
Simulador de impacto: uso do virtual como alerta para a vida real
Segundo Roberto Amorim, a conscientização infantil é parte fundamental de uma estratégia abrangente de educação no trânsito. A iniciativa se estende aos jovens da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), colaboradores de empresas e  motoristas ao longo da BR 101.

Entre as principais ações, destaca-se o uso de um simulador de impacto equipado com óculos de realidade virtual, permitindo aos participantes vivenciar a sensação de uma colisão. 

"Tem gente que, muitas vezes, sai desse simulador chorando de tão realista que é. Quem passa por uma experiência dessa vai tomar muito mais cuidado na condução do veículo e entender que trânsito é uma questão de ética e convivência", afirma o diretor da Ecovias Capixaba.
Os números da estrada

De acordo com o último levantamento da Ecovias Capixaba, o índice de acidentes pelos 470 km que administra teve uma queda de 15% de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos oito primeiros meses de 2026, foram registrados 2.296 acidentes na rodovia contra 2.697 no mesmo período de 2025


No entanto, mesmo com os investimentos pesados em infraestrutura viária e tecnologia de segurança (estão previstos R$ 10 bilhões até 2049) os números permanecem altos. Isso ocorre porque a melhoria na pista, sozinha, não resolve o problema. A imprudência, a distração causada pelo celular e o excesso de velocidade em pistas duplicadas e monitoradas por radares, e até câmeras com IA, só serão freados com mudança de comportamento. E é nisso que a concessionária mais aposta. 


"No final do dia, o que a gente quer, efetivamente, é salvar vidas. E a nossa expectativa é atingir quem está na rodovia para construir um trânsito mais consciente", resume Amorim.


*Este conteúdo foi produzido pelos residentes Guilherme Marques e Kamila Rossi, alunos do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi e do Estúdio Gazeta.
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