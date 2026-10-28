Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado da Copa da Liga por time da 4ª divisão

O Arsenal foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Fleetwood Town, time da quarta divisão do país. A equipe do norte de Londres perdeu nos pênaltis por 5 a 3, após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar. O brasileiro Bruno Guimarães teve sua cobrança defendida, a segunda desde que desperdiçou um pênalti na Copa do Mundo diante da Noruega.





Em uma partida disputada, Aaron Loupalo-Bi, do Fleetwood Town, abriu o placar logo aos 21 minutos do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, o Arsenal conseguiu empatar após uma trombada entre Gyokeres e o defensor adversário, que terminou com a bola no fundo do gol.





Já no fim do jogo, a jovem promessa do clube do norte de Londres, Max Dowman, foi expulsa após uma confusão na qual estava envolvida.





No fim, nenhuma das equipes conseguiu desempatar a partida, que foi para a decisão por pênaltis. O Fleetwood Town iniciou as cobranças e converteu todas elas. Do outro lado, o Arsenal ia bem, mas Bruno Guimarães desperdiçou sua cobrança, defendida por Jay Lynch, goleiro rival.





O Arsenal volta a campo no domingo, 1º de novembro, quando enfrenta o Liverpool, às 13h30 (de Brasília), pela Premier League.