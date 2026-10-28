Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carro em Cachoeiro

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater em um carro na noite de terça-feira (27), na Avenida Jones dos Santos, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro usou um posto de combustíveis para fazer um retorno. Ao sair do estabelecimento para acessar a avenida, no sentido Centro, ele bateu na motocicleta, que seguia no sentido do bairro BNH. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico especializado.





A moto foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), pois não havia responsável no local para ficar com o veículo. A PM também confeccionou um Auto de Infração de Trânsito (AIT), já que o motociclista tinha habilitação apenas na categoria B, que permite dirigir carros, mas não motocicletas.