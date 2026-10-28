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Crime em Itapuã

Investigado por morte da dona do 'Bar da Loira' no ES é preso em MG

Idalete Pereira Figueiredo tinha 58 anos e era proprietária do Bar da Loira, muito conhecido em Itapuã

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 12:30

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 out 2026 às 12:30
Idalete Pereira Ferreira foi encontrada morta dentro de casa, nos fundos do estabelecimento dela, em Itapuã
Idalete era dona do "Bar da Loira", em Itapuã Crédito: Rede social

Um homem de 34 anos foi preso em Belo Horizonte, em Minas Gerais, suspeito de envolvimento na morte de uma dona de bar em Vila Velha, no Espírito Santo. Idalete Pereira Figueiredo tinha 58 anos e era proprietária do Bar da Loira, muito conhecido em Itapuã.


Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu em 19 de outubro, mas a informação só foi divulgada nesta quarta-feira (28). O nome do suspeito ainda não foi informado. Mais detalhes serão apresentados à imprensa durante a tarde. O texto será atualizado.


O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte). No dia do crime, em 7 de junho, foram levados pertences pessoais da vítima, além de dinheiro e mercadorias que estavam no bar.

Corpo foi encontrado por uma funcionária

À época, uma funcionária relatou à polícia que passou aquele domingo tentando entrar em contato com Idalete, sem sucesso. Ela ligou várias vezes e, ao anoitecer, decidiu ir até o estabelecimento.


A porta de aço do bar estava fechada, mas não trancada. A funcionária entrou e foi até os fundos do imóvel, onde encontrou o corpo da proprietária com marcas de facadas.

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