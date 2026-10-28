Investigado por morte da dona do 'Bar da Loira' no ES é preso em MG

Um homem de 34 anos foi preso em Belo Horizonte, em Minas Gerais, suspeito de envolvimento na morte de uma dona de bar em Vila Velha, no Espírito Santo. Idalete Pereira Figueiredo tinha 58 anos e era proprietária do Bar da Loira, muito conhecido em Itapuã.





Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu em 19 de outubro, mas a informação só foi divulgada nesta quarta-feira (28). O nome do suspeito ainda não foi informado. Mais detalhes serão apresentados à imprensa durante a tarde. O texto será atualizado.





O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte). No dia do crime, em 7 de junho, foram levados pertences pessoais da vítima, além de dinheiro e mercadorias que estavam no bar.