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Em Vila Velha

Homem abaixa short na frente de vendedora em loja e leva surra dentro de Transcol

Suspeito tentou fugir após a mulher gritar por socorro e acabou agredido dentro de um ônibus do Transcol

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 11:38

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 out 2026 às 11:38

A funcionária de uma floricultura denunciou ter sido vítima de assédio por um homem na manhã de terça-feira (27), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Segundo o relato da vítima, o suspeito entrou no estabelecimento, abaixou o short e mostrou o órgão genital. Ele tentou fugir, mas acabou agredido dentro de um ônibus do Sistema Transcol.


Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que o homem entra na loja e se aproxima da funcionária. Quando ele mexe no short, ela começa a empurrá-lo em direção à rua e a gritar por socorro.


Momentos depois, o suspeito aparece dentro de um ônibus sendo agredido por passageiros.


Segundo a Polícia Militar, a funcionária informou que conseguiu seguir o homem até o bairro Sotelândia, também em Vila Velha, mas ele fugiu novamente e não foi localizado pelos policiais.


A Polícia Civil informou que a vítima compareceu ao 9º Distrito Policial de Vila Velha, onde registrou uma ocorrência por ato obsceno. Até o momento, o suspeito não foi identificado, e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).


Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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