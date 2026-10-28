Air fryer é sempre mais saudável? Nutricionista explica o que faz a diferença no preparo

Segundo Viviane Melo, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a comparação precisa considerar o método que está sendo substituído. “Em relação à fritura por imersão, a air fryer pode reduzir a quantidade de óleo utilizada. Mas, quando comparada ao forno, ao cozimento no vapor ou ao preparo de alimentos in natura, a diferença pode ser pequena. O aparelho é apenas uma ferramenta; a qualidade nutricional depende principalmente dos alimentos escolhidos, dos ingredientes utilizados e do modo de preparo”, explica a nutricionista.