Toguro convida DJ capixaba para tocar na inauguração de deck na Mansão Maromba

O capixaba DJ Lukão, que viralizou recentemente com uma trend nas redes sociais, será atração da inauguração de um deck na Mansão Maromba, espaço ligado ao influenciador Toguro, em São Paulo. A data do evento ainda não foi divulgada.





A aproximação entre os dois começou após vídeos do artista capixaba viralizarem nas redes sociais. Segundo Lukão, Toguro passou a acompanhá-lo na internet, e os dois começaram a conversar. O DJ aproveitou uma apresentação em São Paulo para convidar o influenciador a conhecer seu trabalho. Toguro compareceu ao show e, no dia seguinte, chamou Lukão para visitar a mansão.





O artista aceitou o convite e conheceu a estrutura do local, que descreveu como gigantesca. A visita contribuiu para estreitar a relação entre os dois e abriu caminho para a participação na inauguração do novo deck.