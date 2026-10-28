Toguro convida DJ capixaba para tocar na inauguração de deck na Mansão Maromba

O capixaba DJ Lukão, que viralizou recentemente com uma trend nas redes sociais, será atração da inauguração de um deck na Mansão Maromba, espaço ligado ao influenciador Toguro, em São Paulo. A data do evento ainda não foi divulgada.
A aproximação entre os dois começou após vídeos do artista capixaba viralizarem nas redes sociais. Segundo Lukão, Toguro passou a acompanhá-lo na internet, e os dois começaram a conversar. O DJ aproveitou uma apresentação em São Paulo para convidar o influenciador a conhecer seu trabalho. Toguro compareceu ao show e, no dia seguinte, chamou Lukão para visitar a mansão.
O artista aceitou o convite e conheceu a estrutura do local, que descreveu como gigantesca. A visita contribuiu para estreitar a relação entre os dois e abriu caminho para a participação na inauguração do novo deck.
Criada pelo influenciador Toguro, a Mansão Maromba é um espaço voltado à produção de conteúdo digital e a projetos ligados ao universo fitness, ao fisiculturismo e ao entretenimento. Localizada em São Paulo, reúne influenciadores, atletas e convidados para treinos e gravações destinadas a plataformas como YouTube e TikTok.
Para Lukão, a oportunidade de se apresentar no local pode ampliar sua visibilidade e abrir portas para outros profissionais capixabas. Ele destaca que a aproximação com personalidades de alcance nacional pode ajudar artistas do estado a conquistar novos públicos e oportunidades de trabalho.
“Quando você cola com uma pessoa dessa, ela te coloca em oportunidades que você começa a ganhar uma audiência enorme, que pode transformar em oportunidades para o seu estado”, afirmou.
O DJ também chamou a atenção para a dificuldade de estabelecer conexões com profissionais influentes de outros mercados. Na avaliação dele, fortalecer esses vínculos é importante para ampliar o espaço dos artistas capixabas no cenário nacional.
A grande dificuldade que a gente tem é de se conectar com pessoas grandes de qualquer ramo, porque o Espírito Santo está um pouco atrás em relação a isso. Mas é uma coisa que a gente vai trabalhar fortemente para mudar.
DJ Lukão
Lukão encara a participação no evento como uma oportunidade de crescimento profissional e demonstra otimismo com os próximos passos da carreira.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury
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