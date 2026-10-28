Por que o quero-quero é tão bravo? Descubra curiosidades sobre essa ave 

O quero-quero tem uma vocalização alta e repetitiva, que lembra a expressão “quero-quero”. É justamente dessa semelhança sonora que surgiu seu nome popular. A ave utiliza diferentes tipos de chamados para se comunicar com outros indivíduos, sinalizar ameaças e defender seu território. Quando percebe a aproximação de pessoas ou animais, costuma emitir gritos insistentes para demonstrar que está em estado de alerta. Durante o período reprodutivo, essas vocalizações se tornam ainda mais frequentes, pois ajudam a proteger os ovos e os filhotes.