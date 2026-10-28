Homem é preso com 1,2 kg de crack e prensa para drogas em Cachoeiro

Um homem de 33 anos foi preso com 1,240 quilo de crack e equipamentos usados no preparo de drogas no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o material foi encontrado na casa do suspeito durante um patrulhamento tático, após a equipe receber informações sobre tráfico na região.
Além da droga, os policiais apreenderam uma prensa, uma balança de precisão, um liquidificador e diversos materiais utilizados no preparo, fracionamento e embalagem de entorpecentes.
O suspeito foi levado à 7ª Delegacia Regional, junto com o material apreendido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.