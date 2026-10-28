Homem é preso com 1,2 kg de crack e prensa para drogas em Cachoeiro

Uma mulher de 31 anos morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em um acidente com um carro na estrada do Giral, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida com vida, mas morreu após dar entrada no hospital.





O motorista do carro, de 66 anos, relatou à PM que seguia no sentido Jaguaré–Giral e, ao fazer uma curva, encontrou a motocicleta na contramão. De acordo com a versão apresentada por ele, a batida atingiu a parte frontal esquerda do veículo. Após a colisão, a motociclista caiu e ficou desacordada.





O motorista fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que ele foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a corporação, ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.





O corpo da vítima foi recolhido no hospital, no Centro de Jaguaré, e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Jaguaré.