Candice Swanepoel, modelo apontada como affair de Tom Brady, é ex de capixaba; conheça

Candice Swanepoel, 38, é uma das modelos sul-africanas mais conhecidas do mercado internacional e ganhou projeção mundial como uma das Angels da Victoria's Secret. Agora, ela tem seu nome associado ao ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 49.

Segundo a revista americana Us Weekly, os dois estariam namorando há algum tempo. Uma fonte da People, por sua vez, disse que o casal estaria se encontrando havia meses. Até o momento, nenhum dos dois confirmou publicamente o relacionamento.

Nascida em 20 de outubro de 1988, em Mooi River, na África do Sul, Candice cresceu em uma fazenda de criação de gado leiteiro e de corte. Sua entrada na moda aconteceu aos 15 anos, quando foi descoberta por um olheiro em um mercado de rua em Durban.

Aos 16, já conseguia trabalhos na Europa e, posteriormente, se mudou para Nova York para investir na carreira. A modelo passou a integrar o universo da Victoria's Secret em 2007 e se tornou uma de suas Angels em 2010, consolidando sua presença em campanhas e desfiles da marca.

Candice Swanepoel, 38, é uma das modelos sul-africanas mais conhecidas do mercado internacional Reuters/Folhapress

Ao longo da carreira, Swanepoel também trabalhou para grifes como Versace, Dolce & Gabbana, Givenchy e Chanel, além de estampar capas de edições internacionais da revista Vogue. Um dos momentos de destaque na Victoria's Secret foi em 2013, quando usou o Fantasy Bra, sutiã criado com pedras preciosas para o desfile anual da marca.

Em 2018, lançou a Tropic of C, sua própria marca de moda praia. Em outubro de 2026, voltou à passarela do Victoria's Secret Fashion Show, evento que também contou com a participação de Gisele Bündchen, ex-mulher de Brady, em vídeo.

Na vida pessoal, Candice manteve um relacionamento de longa duração com o modelo capixaba Hermann Nicoli. Os dois ficaram juntos por mais de uma década, chegaram a ficar noivos em 2015 e se separaram em 2018. Da relação nasceram Anacã e Ariel.