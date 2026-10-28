Lula venceu em 27 bairros de Vitória e Flávio Bolsonaro em 21; veja mapa

Nos bairros de Vitória, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026. O petista venceu em 27 dos 48 bairros, enquanto o concorrente foi o preferido em 21. No primeiro turno, Lula havia sido o mais votado em 19 bairros, enquanto Flávio, em 29.
O desempenho de Flávio foi 34,38% menor do que o do pai, Jair Bolsonaro (PL), que há quatro anos disputou o cargo. Naquele segundo turno, o candidato do PL conquistou a maioria dos votos em 32 bairros da Capital; o petista, em 16.
Apesar da vitória quantitativa, Lula recebeu a menor parte dos votos da cidade: 102.567 (48,18%), ante 110.294 votos (51,82%) recebidos por Flávio.
O melhor desempenho do presidente foi registrado nos bairros periféricos, como Nova Palestina, Santo Antônio e Mario Cypreste. Proporcionalmente, em Caratoíra, Lula teve o melhor resultado: foi escolhido por 69% dos eleitores, somando 661 votos, enquanto Flávio, por 31% (297 votos). Em 4 de outubro, 61,05% haviam preferido o petista.
Já em números absolutos, o Centro, entre os bairros onde Lula venceu, deu ao presidente a maior quantidade de votos: 4.184 (55,62%). O oponente recebeu 3.339 44,38%). No primeiro turno, o resultado havia sido de 3.709 votos a 3.116, com a vantagem para o petista.
Em alguns bairros onde o resultado virou a favor de Lula, como Monte Belo e Joana D’Arc, a distância entre os candidatos foi pequena. No primeiro, Lula conquistou 428 votos (50,47%). Já no segundo, o petista foi escolhido por 843 eleitores (50,57%). No primeiro turno, Flávio, preferido nas regiões, conquistou 47,5% e 48,11%, respectivamente.
Por outro lado, em Resistência, onde o candidato do PL liderou na primeira votação, agora o petista teve vantagem mais ampla, conquistando 1.479 votos (53,24%), ante 1.299 (46,76%) do oponente. Em São Pedro, Lula também superou o adversário: foi escolhido por 1.952 eleitores (53,76%); Flávio, por 1.679 (46,24%).
O presidente ainda virou na Ilha das Caieiras, onde somou 1.806 votos (53,83%); São Pedro III, 2.230 votos (50,6%); Grande Vitória, 2.168 votos (50,78%); e Jucutuquara, 2.021 votos (51,74%).
Enquanto isso, o filho do ex-presidente manteve a vantagem expressiva em bairros mais ricos, como Ilha do Boi (72,08%) e Praia do Canto (64.56%). Em Jardim Camburi, Flávio teve o melhor desempenho, somando 17.404 votos (55,07%).
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:
Apuração por bairro — Vitoria (presidente) — 2º turno
AEROPORTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ANDORINHAS
ANTÔNIO HONÓRIO
ARIOVALDO FAVALESSA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BARRO VERMELHO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BELA VISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BENTO FERREIRA
BOA VISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BONFIM
CARATOÍRA
CENTRO
COMDUSA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONQUISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONSOLAÇÃO
CRUZAMENTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DA PENHA
DE LOURDES
DO CABRAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DO MOSCOSO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DO QUADRO
ENSEADA DO SUÁ
ESTRELINHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
FONTE GRANDE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
FORTE SÃO JOÃO
FRADINHOS
GOIABEIRAS
GRANDE VITÓRIA
GURIGICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
HORTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ILHA DAS CAIEIRAS
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA DO BOI
ILHA DO FRADE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ILHA DO PRÍNCIPE
INHANGUETÁ
ITARARÉ
JABOUR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM CAMBURI
JARDIM DA PENHA
JESUS DE NAZARETH
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JOANA D'ARC
JUCUTUQUARA
MARIA ORTIZ
MARIO CYPRESTE
MARUÍPE
MATA DA PRAIA
MONTE BELO
MORADA DE CAMBURI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NAZARETH
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA PALESTINA
PARQUE INDUSTRIAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PARQUE MOSCOSO
PIEDADE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PONTAL DE CAMBURI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DO CANTO
PRAIA DO SUÁ
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
REDENÇÃO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
REPÚBLICA
RESISTÊNCIA
ROMÃO
SANTA CECÍLIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA CLARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DE SANTA HELENA
SANTA LÚCIA
SANTA LUÍZA
SANTA MARTHA
SANTA TEREZA
SANTO ANDRÉ
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTO ANTÔNIO
SANTOS DUMONT
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTOS REIS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO BENEDITO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO CRISTOVÃO
SÃO PEDRO III
SÃO PEDRO I + SÃO PEDRO
SEGURANÇA DO LAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SOLON BORGES
TABUAZEIRO
UNIVERSITÁRIO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA RUBIM
Resultado em Vitoria
48 bairros mapeados · 212.861 votos válidos
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