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Eleições 2026

Lula venceu em 27 bairros de Vitória e Flávio Bolsonaro em 21; veja mapa

Presidente reeleito virou o resultado em 8 bairros da Capital no segundo turno da disputa presidencial

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:20

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

28 out 2026 às 10:20

Nos bairros de Vitória, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026. O petista venceu em 27 dos 48 bairros, enquanto o concorrente foi o preferido em 21. No primeiro turno, Lula havia sido o mais votado em 19 bairros, enquanto Flávio, em 29. 


O desempenho de Flávio foi 34,38% menor do que o do pai, Jair Bolsonaro (PL), que há quatro anos disputou o cargo. Naquele segundo turno, o candidato do PL conquistou a maioria dos votos em 32 bairros da Capital; o petista, em 16. 


Apesar da vitória quantitativa, Lula recebeu a menor parte dos votos da cidade: 102.567 (48,18%), ante 110.294 votos (51,82%) recebidos por Flávio. 


O melhor desempenho do presidente foi registrado nos bairros periféricos, como Nova Palestina, Santo Antônio e Mario Cypreste. Proporcionalmente, em Caratoíra, Lula teve o melhor resultado: foi escolhido por 69% dos eleitores, somando 661 votos, enquanto Flávio, por 31% (297 votos). Em 4 de outubro, 61,05% haviam preferido o petista.


Já em números absolutos, o Centro, entre os bairros onde Lula venceu, deu ao presidente a maior quantidade de votos: 4.184 (55,62%). O oponente recebeu 3.339 44,38%). No primeiro turno, o resultado havia sido de 3.709 votos a 3.116, com a vantagem para o petista.

Em alguns bairros onde o resultado virou a favor de Lula, como Monte Belo e Joana D’Arc, a distância entre os candidatos foi pequena. No primeiro, Lula conquistou 428 votos (50,47%). Já no segundo, o petista foi escolhido por 843 eleitores (50,57%). No primeiro turno, Flávio, preferido nas regiões, conquistou 47,5% e 48,11%, respectivamente.


Por outro lado, em Resistência, onde o candidato do PL liderou na primeira votação, agora o petista teve vantagem mais ampla, conquistando 1.479 votos (53,24%), ante 1.299 (46,76%) do oponente. Em São Pedro, Lula também superou o adversário: foi escolhido por 1.952 eleitores (53,76%); Flávio, por 1.679 (46,24%).


O presidente ainda virou na Ilha das Caieiras, onde somou 1.806 votos (53,83%); São Pedro III, 2.230 votos (50,6%); Grande Vitória, 2.168 votos (50,78%); e Jucutuquara, 2.021 votos (51,74%).


Enquanto isso, o filho do ex-presidente manteve a vantagem expressiva em bairros mais ricos, como Ilha do Boi (72,08%) e Praia do Canto (64.56%). Em Jardim Camburi, Flávio teve o melhor desempenho, somando 17.404 votos (55,07%). 


Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:

Apuração por bairro — Vitoria (presidente) — 2º turno
Eleições 2026 · 2º turno

Apuração por bairro — Vitoria (presidente) — 2º turno

Ver resultado geral

AEROPORTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ANDORINHAS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.67%
1.277 votos
LULA (PT)40.33%
863 votos

ANTÔNIO HONÓRIO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.78%
1.264 votos
LULA (PT)47.22%
1.131 votos

ARIOVALDO FAVALESSA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BARRO VERMELHO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BELA VISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BENTO FERREIRA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.78%
4.150 votos
LULA (PT)49.22%
4.023 votos

BOA VISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

BONFIM

LULA (PT)54.11%
1.605 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.89%
1.361 votos

CARATOÍRA

LULA (PT)69.00%
661 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)31.00%
297 votos

CENTRO

LULA (PT)55.62%
4.184 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.38%
3.339 votos

COMDUSA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONQUISTA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

CONSOLAÇÃO

LULA (PT)62.76%
2.179 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)37.24%
1.293 votos

CRUZAMENTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DA PENHA

LULA (PT)55.23%
3.650 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.77%
2.959 votos

DE LOURDES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.74%
779 votos
LULA (PT)43.26%
594 votos

DO CABRAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DO MOSCOSO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

DO QUADRO

LULA (PT)55.60%
1.007 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.40%
804 votos

ENSEADA DO SUÁ

LULA (PT)50.86%
501 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.14%
484 votos

ESTRELINHA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

FONTE GRANDE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

FORTE SÃO JOÃO

LULA (PT)61.16%
1.477 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)38.84%
938 votos

FRADINHOS

FLÁVIO BOLSONARO (PL)58.57%
581 votos
LULA (PT)41.43%
411 votos

GOIABEIRAS

LULA (PT)52.74%
1.454 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.26%
1.303 votos

GRANDE VITÓRIA

LULA (PT)50.78%
2.168 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.22%
2.101 votos

GURIGICA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

HORTO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ILHA DAS CAIEIRAS

LULA (PT)53.83%
1.806 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.17%
1.549 votos

ILHA DE SANTA MARIA

LULA (PT)55.27%
902 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.73%
730 votos

ILHA DO BOI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)72.08%
635 votos
LULA (PT)27.92%
246 votos

ILHA DO FRADE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

ILHA DO PRÍNCIPE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)50.54%
986 votos
LULA (PT)49.46%
965 votos

INHANGUETÁ

LULA (PT)56.26%
1.771 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)43.74%
1.377 votos

ITARARÉ

LULA (PT)54.01%
2.290 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.99%
1.950 votos

JABOUR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JARDIM CAMBURI

FLÁVIO BOLSONARO (PL)55.07%
17.404 votos
LULA (PT)44.93%
14.199 votos

JARDIM DA PENHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)54.42%
10.134 votos
LULA (PT)45.58%
8.488 votos

JESUS DE NAZARETH

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

JOANA D'ARC

LULA (PT)50.57%
843 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.43%
824 votos

JUCUTUQUARA

LULA (PT)51.74%
2.021 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)48.26%
1.885 votos

MARIA ORTIZ

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.49%
3.789 votos
LULA (PT)47.51%
3.429 votos

MARIO CYPRESTE

LULA (PT)53.12%
3.484 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.88%
3.075 votos

MARUÍPE

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51.07%
3.426 votos
LULA (PT)48.93%
3.282 votos

MATA DA PRAIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)59.10%
3.278 votos
LULA (PT)40.90%
2.269 votos

MONTE BELO

LULA (PT)50.47%
428 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.53%
420 votos

MORADA DE CAMBURI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NAZARETH

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

NOVA PALESTINA

LULA (PT)53.65%
2.283 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.35%
1.972 votos

PARQUE INDUSTRIAL

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PARQUE MOSCOSO

LULA (PT)52.62%
1.525 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)47.38%
1.373 votos

PIEDADE

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PONTAL DE CAMBURI

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DO CANTO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)64.56%
7.719 votos
LULA (PT)35.44%
4.237 votos

PRAIA DO SUÁ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REDENÇÃO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

REPÚBLICA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.61%
3.532 votos
LULA (PT)43.39%
2.707 votos

RESISTÊNCIA

LULA (PT)53.24%
1.479 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.76%
1.299 votos

ROMÃO

LULA (PT)64.69%
850 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)35.31%
464 votos

SANTA CECÍLIA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTA CLARA

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

PRAIA DE SANTA HELENA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)65.12%
1.428 votos
LULA (PT)34.88%
765 votos

SANTA LÚCIA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)57.96%
4.942 votos
LULA (PT)42.04%
3.585 votos

SANTA LUÍZA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)62.48%
1.379 votos
LULA (PT)37.52%
828 votos

SANTA MARTHA

FLÁVIO BOLSONARO (PL)52.13%
1.540 votos
LULA (PT)47.87%
1.414 votos

SANTA TEREZA

LULA (PT)55.28%
1.193 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)44.72%
965 votos

SANTO ANDRÉ

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTO ANTÔNIO

LULA (PT)54.17%
1.937 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)45.83%
1.639 votos

SANTOS DUMONT

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SANTOS REIS

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO BENEDITO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SÃO CRISTOVÃO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.26%
1.322 votos
LULA (PT)43.74%
1.028 votos

SÃO PEDRO III

LULA (PT)50.60%
2.230 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)49.40%
2.177 votos

SÃO PEDRO I + SÃO PEDRO

LULA (PT)53.76%
1.952 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.24%
1.679 votos

SEGURANÇA DO LAR

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

SOLON BORGES

FLÁVIO BOLSONARO (PL)56.09%
479 votos
LULA (PT)43.91%
375 votos

TABUAZEIRO

FLÁVIO BOLSONARO (PL)53.02%
1.696 votos
LULA (PT)46.98%
1.503 votos

UNIVERSITÁRIO

Bairro sem seções eleitorais mapeadas

VILA RUBIM

LULA (PT)53.74%
345 votos
FLÁVIO BOLSONARO (PL)46.26%
297 votos

Resultado em Vitoria

48 bairros mapeados · 212.861 votos válidos

FLÁVIO BOLSONARO (PL)51,82%
110.294 votos
LULA (PT)48,18%
102.567 votos

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