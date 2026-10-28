Lula venceu em 27 bairros de Vitória e Flávio Bolsonaro em 21; veja mapa

Nos bairros de Vitória, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026. O petista venceu em 27 dos 48 bairros, enquanto o concorrente foi o preferido em 21. No primeiro turno, Lula havia sido o mais votado em 19 bairros, enquanto Flávio, em 29.





O desempenho de Flávio foi 34,38% menor do que o do pai, Jair Bolsonaro (PL), que há quatro anos disputou o cargo. Naquele segundo turno, o candidato do PL conquistou a maioria dos votos em 32 bairros da Capital; o petista, em 16.





Apesar da vitória quantitativa, Lula recebeu a menor parte dos votos da cidade: 102.567 (48,18%), ante 110.294 votos (51,82%) recebidos por Flávio.





O melhor desempenho do presidente foi registrado nos bairros periféricos, como Nova Palestina, Santo Antônio e Mario Cypreste. Proporcionalmente, em Caratoíra, Lula teve o melhor resultado: foi escolhido por 69% dos eleitores, somando 661 votos, enquanto Flávio, por 31% (297 votos). Em 4 de outubro, 61,05% haviam preferido o petista.





Já em números absolutos, o Centro, entre os bairros onde Lula venceu, deu ao presidente a maior quantidade de votos: 4.184 (55,62%). O oponente recebeu 3.339 44,38%). No primeiro turno, o resultado havia sido de 3.709 votos a 3.116, com a vantagem para o petista.