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Votação popular: escolha sua festa de tradição popular capixaba favorita

HZ e Em Movimento selecionaram 10 festas entre cerca de 100 sugestões enviadas pelo público; votação fica aberta até quinta-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 11:37

Leitores poderão indicar seus eventos culturais favoritos para concorrer ao título; dez finalistas serão escolhidos para a votação popular.
Leitores poderão indicar seus eventos culturais favoritos para concorrer ao título; dez finalistas serão escolhidos para a votação popular. Erika Piskac / Cláudio Postay / Divulgação Festival Nacional de Forró de Itaúnas

Chegou a hora de escolher! Depois de receber cerca de 100 sugestões dos leitores e telespectadores, HZ e Em Movimento dão início à votação popular para eleger a festa de tradição popular favorita dos capixabas.


A equipe de Entretenimento da Rede Gazeta analisou as indicações recebidas e selecionou 10 eventos para participar da disputa. A escolha levou em conta critérios como a frequência das sugestões, a história e a tradição das festas e sua importância para a identidade cultural das comunidades capixabas.


Agora, a decisão está nas mãos do público! Vote na sua festa favorita e ajude a valorizar as tradições que fazem parte da cultura e da identidade do Espírito Santo. A votação ficará aberta até a próxima quinta-feira, dia 5.


A iniciativa busca destacar festas que preservam costumes, movimentam comunidades e mantêm viva a diversidade cultural do Estado. Participe e escolha a sua favorita!

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