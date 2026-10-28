Votação popular: escolha sua festa de tradição popular capixaba favorita

Chegou a hora de escolher! Depois de receber cerca de 100 sugestões dos leitores e telespectadores, HZ e Em Movimento dão início à votação popular para eleger a festa de tradição popular favorita dos capixabas.





A equipe de Entretenimento da Rede Gazeta analisou as indicações recebidas e selecionou 10 eventos para participar da disputa. A escolha levou em conta critérios como a frequência das sugestões, a história e a tradição das festas e sua importância para a identidade cultural das comunidades capixabas.





Agora, a decisão está nas mãos do público! Vote na sua festa favorita e ajude a valorizar as tradições que fazem parte da cultura e da identidade do Espírito Santo. A votação ficará aberta até a próxima quinta-feira, dia 5.





A iniciativa busca destacar festas que preservam costumes, movimentam comunidades e mantêm viva a diversidade cultural do Estado. Participe e escolha a sua favorita!