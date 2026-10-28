Festivalzinho de Cinema de Vitória revela os curtas-metragens vencedores da 26ª edição

“E o prêmio vai para…”. Foi revelado o resultado dos melhores filmes do 26º Festivalzinho de Cinema de Vitória na última terça-feira (27). Os alunos das escolas públicas da Grande Vitória formaram o Júri Popular e votaram no seu curta-metragem favorito. A Mostra Competitiva do festivalzinho aconteceu de 20 a 22 de outubro, no Cine Metrópolis, o cinema da Ufes, em Goiabeiras.





Com exibições de 11 curtas-metragens, divididos em duas janelas de exibição, com foco na produção audiovisual voltada para o público infanto-juvenil. No Programa Um, exibido nas sessões matutinas, foram escolhidos o curta: "Presente", de Francisco Zotto, e já no Programa Dois, realizado na parte da tarde, os estudantes deram seu voto para “Verdade ou Desafio”, de Breno Ferreira. Assim, ambos filmes receberão o Troféu Vitória de Melhor Filme.





No curta-metragem de ficção “Presente”, os telespectadores acompanham Carlinhos, um garoto de 12 anos, que é apaixonado por cinema, e passa o dia de aniversário em busca da figurinha que falta para ganhar a câmera dos seus sonhos. Exibido no Programa Um, a sessão também apresentou os outros quatro filmes: “Mundinho”, de Gui Oller, “Pipo Brandão e Ricky Godoy; O Salto”, de Camilla Trigona; “Quinn”, de Arthur Felipe Fiel e “Babau – O Sanfoneiro Sonhador”, de Carlos Mosca.





Direto do Maranhão, “Verdade ou Desafio”, acompanha as aventuras de Manu, que sonha com uma festa de aniversário e o brinquedo tecnológico mais incrível do momento. O curta-metragem foi exibido no Programa Dois, ao lado de “Menina de Asas”, de Luciana Druzina; “Black Maria”, de Nick Sanches; “Onda de Calor”, de Sinval de Abranches; “Baú, de Matheus Seabra e Vini Romadel; e “Alma de Graveto”.