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Premiação

Festivalzinho de Cinema de Vitória revela os curtas-metragens vencedores da 26ª edição

Júri Popular escolhe os melhores curtas do Festivalzinho de Cinema de Vitória, que aconteceu no Cine Metropólis na UFES
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:45

A Mostra Competitiva do festivalzinho aconteceu de 20 a 22 de outubro
A Mostra Competitiva do festivalzinho aconteceu de 20 a 22 de outubro Vikki Dessauen ; Acervo Galpão

“E o prêmio vai para…”. Foi revelado o resultado dos melhores filmes do 26º Festivalzinho de Cinema de Vitória na última terça-feira (27). Os alunos das escolas públicas da Grande Vitória formaram o Júri Popular e votaram no seu curta-metragem favorito. A Mostra Competitiva do festivalzinho aconteceu de 20 a 22 de outubro, no Cine Metrópolis, o cinema da Ufes, em Goiabeiras. 


Com exibições de 11 curtas-metragens, divididos em duas janelas de exibição, com foco na produção audiovisual voltada para o público infanto-juvenil. No Programa Um, exibido nas sessões matutinas, foram escolhidos o curta: "Presente", de Francisco Zotto, e já no Programa Dois, realizado na parte da tarde, os estudantes deram seu voto para “Verdade ou Desafio”, de Breno Ferreira. Assim, ambos filmes receberão o Troféu Vitória de Melhor Filme. 


No curta-metragem de ficção “Presente”, os telespectadores acompanham Carlinhos, um garoto de 12 anos, que é apaixonado por cinema, e passa o dia de aniversário em busca da figurinha que falta para ganhar a câmera dos seus sonhos. Exibido no Programa Um, a sessão também apresentou os outros quatro filmes: “Mundinho”, de Gui Oller, “Pipo Brandão e Ricky Godoy; O Salto”, de Camilla Trigona; “Quinn”, de Arthur Felipe Fiel e “Babau – O Sanfoneiro Sonhador”, de Carlos Mosca. 


Direto do Maranhão, “Verdade ou Desafio”, acompanha as aventuras de Manu, que sonha com uma festa de aniversário e o brinquedo tecnológico mais incrível do momento. O curta-metragem foi exibido no Programa Dois, ao lado de “Menina de Asas”, de Luciana Druzina; “Black Maria”, de Nick Sanches; “Onda de Calor”, de Sinval de Abranches; “Baú, de Matheus Seabra e Vini Romadel; e “Alma de Graveto”. 

Curta-metragens vencedores receberão o Troféu Vitória de Melhor Filme
Curta-metragens vencedores receberão o Troféu Vitória de Melhor Filme Reprodução Filme "Verdade ou Desafio" / "Presente"

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