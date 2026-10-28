A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Fuga do Brasil dá base para prisão preventiva de Flávio Bolsonaro, dizem especialistas
Eleições 2026

Fuga do Brasil dá base para prisão preventiva de Flávio Bolsonaro, dizem especialistas

Ordem para apreender passaporte foi pedida a Moraes pela PF e não contou com aval da PGR; segundo advogados, a extradição pode ser solicitada antes da condenação em definitivo

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 09:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2026 às 09:58
SÃO PAULO - A saída de Flávio Bolsonaro (PL) do país pode fundamentar a decretação de prisão preventiva do senador, dizem especialistas consultados pela Folha de S.Paulo.
Alvo de duas investigações no STF (Supremo Tribunal Federal), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos após ordem do ministro Alexandre de Moraes para cancelar os passaportes emitidos em nome do congressista, proibindo-o de deixar o Brasil.
O senador é investigado pelas suspeitas que cercam a produção do filme "Dark Horse" e por envolvimento com o advogado e empresário do ramo de apostas Willer Tomaz, suspeito de integrar o escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A proibição de viagens havia sido decretada nesse segundo inquérito, que está sob sigilo.
Flávio Bolsonaro faz coletiva de imprensa após resultado negativo das eleições
Flávio Bolsonaro em coletiva de imprensa após resultado negativo das eleições João Pedro Carvalho /Fotoarena/Folhapress
A retenção do passaporte é uma medida cautelar, prevista pelo Código de Processo Penal, que pode ser tomada quando há circunstâncias que indiquem risco de fuga do país.
Compra de passagens aéreas, preparativos para uma viagem, precedentes de fuga e declarações públicas de que a pessoa planeja sair do país são exemplos de indícios que podem respaldar esse tipo de determinação judicial.
O cancelamento do passaporte, por sua vez, como determinado por Moraes, não está entre as cautelares previstas na legislação. Trata-se de medida mais grave que a apreensão quando o documento fica retido, mas continua válido.
Todos os especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo concordam que a saída do senador do país justifica um pedido de prisão preventiva. Eles também citam a falta de posicionamento do Ministério Público na decisão como uma possível falha jurídica.
Para Mauricio Stegemann Dieter, professor de direito penal da USP (Universidade de São Paulo), o candidato derrotado do PL violou a mesma proibição que motivou a ordem de apreensão do passaporte: deixar o país. Ele afirma também que a decretação de prisão preventiva já pode motivar pedido de extradição, mesmo antes da condenação definitiva.
Como mostrou a Folha de S.Paulo, a Polícia Federal apontou "risco concreto de evasão do território nacional" em representação na qual pedia a apreensão do passaporte do senador, enviada no domingo (25) a Moraes .
A PF apontou como precedente a saída do advogado Willer Tomaz do Brasil, que é investigado com Flávio em inquérito que apura suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, Willer teria recursos para permanecer no exterior, enquanto Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, parece manter estrutura de longa duração nos EUA.
O órgão também citou suspeitas de financiamento da estadia de Eduardo com recursos ligados a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e uma declaração ex-deputado sugerindo que irmão deixasse o Brasil em caso de derrota nas eleições.
O Ministério Público Federal não foi ouvido para a decisão.

Veja Também 

Imagem de destaque

As reações do mundo político à viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA

Imagem BBC Brasil

Flávio Bolsonaro vai para os EUA após derrota nas eleições: o que acontece agora?

Segundo Rodrigo de Grandis, professor e direito penal e processo penal da FGV Direito SP, a manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República), na condição de fiscal da lei, costuma de ser praxe nesses casos, e a ausência pode gerar algum tipo de questionamento. "Me parece que se não se colheu previamente, existe de certa forma uma falha."
Quanto à situação de Flávio, de Grandis acredita que a saída agrava o futuro jurídico do candidato derrotado a presidente e ressalta a probabilidade de decretação de uma prisão preventiva para garantia de aplicação da lei penal.
O professor também afirma que a investigação continua, mesmo com Flávio fora do país. "Isso não impede que ele seja denunciado, que ele seja citado, ou seja, há um ato jurídico feito por cooperação internacional a partir do qual ele pode responder a ação penal mesmo fora do país. E a prisão fica pendente enquanto subsistirem os motivos jurídicos dela."
Para Mauricio Stegemann Dieter, da USP, a ausência de manifestação da PGR não compromete a decisão de apreensão do passaporte. Entretanto, ele critica o Ministério Público por não perceber o risco de fuga e pela forma que atua ante o Supremo.
"O Ministério Público não atua quando deve nem mostra diligência, e um ministro ocupa esse vazio de poder assumindo um lugar que constitucionalmente não é seu", afirma.
O advogado Renato Vieira, doutor em direito processual penal pela USP, diz que a legislação autoriza o juiz a determinar novas medidas além para primeira para reforçar a cautelar imposta ou mesmo decretar a prisão preventiva.
O criminalista diz não poder opinar sobre a representação da PF ou a decisão de Moraes, por não ter tido acesso a esses documentos, mas afirma que o fato de a ordem ter sido dada no domingo e de Flávio não apenas ter descumprido, mas também deixado o país, demonstra que havia risco de fuga.

Leia Mais Sobre o Caso 

Richarlison ironiza fuga de Flávio Bolsonaro: 'Então não tem ninguém na ilha?'

Entenda inquérito que mira ligação entre Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz

Avião que levaria Flávio Bolsonaro e família parte do Equador em direção a Miami

As reações do mundo político à viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA

Quais seriam os caminhos possíveis para Flávio Bolsonaro ficar legalmente nos EUA

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Flavio Bolsonaro EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pergunta que rendeu o prêmio máximo em 2003 ao aposentado Sidiney de Moraes era sobre a data de nascimento do presidente
No aniversário de Lula, web resgata vídeo com vencedor do Show do Milhão
Disputa por bairros de Vitória para a Presidência da República no segundo turno
Lula venceu em 27 bairros de Vitória e Flávio Bolsonaro em 21; veja mapa
A psicóloga e psicanalista Camila Kfouri, filha de Juca Kfouri
Quem foi Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri que morreu aos 48 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.