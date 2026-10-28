Avião que levaria Flávio Bolsonaro e família parte do Equador em direção a Miami

Segundo o piloto Mauro Mattosinho, que monitora a movimentação de aeronaves na Argentina desde a madrugada desta terça, o avião que decolou rumo ao Equador é o mesmo Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado pela Baires Fly S.A., em cuja lista de passageiros constaria o nome de Flávio Bolsonaro na véspera.





O senador, porém, não apareceu no horário previsto para o embarque na noite anterior, e a aeronave teria permanecido na pista até por volta da 0h20 desta quarta-feira (28), quando decolou.



Mattosinho disse que o plano de voo previa uma escala em Guayaquil para reabastecimento. O Gulfstream tem autonomia para alcançar os Estados Unidos na rota direta para o norte. A aeronave, porém, teria adotado um trajeto alternativo, que evita o espaço aéreo brasileiro e exige maior consumo de combustível.