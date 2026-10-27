EUA dizem que darão visto a Flávio Bolsonaro: relação entre Trump e Lula pode azedar mais?

Em setembro, a campanha de Lula pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que investigassem uma possível interferência americana na eleição em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro. A campanha também pediu a cassação da chapa do senador, alegando que ele teria se articulado com o governo Trump para influenciar o resultado do pleito, violando a soberania nacional.