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Lucas Guedez chama Vini Jr. de babaca após unfollow: 'Aprontou com minha amiga'

Influenciador afirmou que tem muita coisa entalada e criticou atitudes do atleta durante namoro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 09:51

Lucas Guedez critica Vini Jr nas redes após receber 'unfollow' do jogador
Lucas Guedez critica Vini Jr nas redes após receber 'unfollow' do jogador FolhaPress / Reprodução Instagram Lucas Guedez / Vini Junior

Lucas Guedez não gostou nada de descobrir que Vini Jr. deixou de segui-lo no Instagram. Amigo próximo de Virginia Fonseca, ex-namorada do jogador, o influenciador soltou o verbo nas redes sociais e chamou o atacante do Real Madrid de "babaca". Ele também acusou o atleta de ter feito várias coisas erradas durante o relacionamento.


"O cara apronta e faz um monte de coisa errada com a minha amiga, e eu pago o pato por nunca ter concordado com as cachorrices desse babaca que vem me dar unfollow", disparou o competidor desta temporada da Dança dos Famosos.


O que mais irritou Guedez, porém, foi perceber que Vini havia deixado de segui-lo sem removê-lo da própria lista de seguidores. "Que ódio que me dá quando alguém dá unfollow e deixa a pessoa seguindo como fã. Eu não sou seu fã! Nunca fui", reclamou.


Sem entrar em detalhes sobre as supostas atitudes do jogador, o influenciador afirmou que estava guardando suas opiniões havia algum tempo. "O cara é um vacilão! Aprontou todas e ainda quer sair como... Vai se catar e virar macho. Cansei!", disse.


"Eu estava quietinho na minha! Não mexe comigo. Estou com coisas entaladas há tanto tempo. Me segurei e estou segurando", acrescentou.


Virginia e Vini Jr. terminaram o namoro em outubro, após um relacionamento marcado por idas e vindas e rumores de infidelidade por parte do jogador.

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