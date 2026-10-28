Virginia se manifesta após críticas de Silvia Abravanel: 'Desrespeitar ultrapassa limites'

Virginia Fonseca reagiu por meio de uma nota oficial em suas redes sociais às críticas feitas pela apresentadora do SBT Silvia Abravanel. Nos últimos dias, a filha de Silvio Santos sugeriu que ela perdesse a guarda dos filhos por conta de um vídeo em que dançava com notas de dólar na calcinha.





Em nota, Virginia classificou as críticas como desrespeitosas. "É curioso como o respeito é tão defendido nos discursos e tão facilmente esquecido nas atitudes", começa o texto.





"Criticar é um direito. Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites", completa o comunicado, assinado pela equipe que gerencia a carreira de Virginia.





ENTENDA O CASO





Silvia criticou nas redes sociais e sugeriu que a avó paterna das crianças assumisse a guarda dos três filhos da influenciadora. Vale lembrar que ambas foram colegas de SBT.





A declaração foi feita após a circulação de um vídeo em que Virginia aparece dançando com notas de dólar presas à calcinha durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos, na noite de domingo (25).





A manifestação ocorreu em uma publicação do comentarista Erick Ricarte, que questionou se a situação seria "vergonha no crédito ou débito". Silvia respondeu: "Débito com juros'.





Na sequência, afirmou que Virginia não preserva as filhas e defendeu que a avó das crianças ficasse com elas. "Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças. Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem", escreveu a apresentadora.





Ao mencionar a avó, Silvia se referia a Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Os dois são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.