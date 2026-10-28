Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Você viu?

No aniversário de Lula, web resgata vídeo com vencedor do Show do Milhão

Foi a única vez que alguém respondeu corretamente à questão final no programa apresentado por Silvio Santos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:22

Pergunta que rendeu o prêmio máximo em 2003 ao aposentado Sidiney de Moraes era sobre a data de nascimento do presidente
Pergunta que rendeu o prêmio máximo em 2003 ao aposentado Sidiney de Moraes era sobre a data de nascimento do presidente Reprodução SBT

Usuários das redes sociais resgataram nesta terça (27), dia em que o presidente Lula completa 81 anos, um vídeo histórico do Show do Milhão.


No game show apresentado por Silvio Santos, um aposentado ganhou R$ 1 milhão em barras de ouro em 2003 após responder corretamente a uma pergunta sobre a data de aniversário do presidente, reeleito no domingo (25) para mais um mandato de quatro anos.


A pergunta era: em que dia Lula nasceu e em que data foi registrado em cartório. Entre as alternativas estavam: 6 e 27 de outubro; 8 e 27 de outubro; 9 e 26 de outubro; e 7 e 23 de outubro. A resposta correta era a primeira.


O sul-mato-grossense Sidiney de Moraes, funcionário aposentado do Banco do Brasil, sabia disso. Ele respondeu corretamente à alternativa "6 e 27 de outubro", e Silvio Santos perguntou se ele havia lido sobre o assunto. Moraes confirmou com a cabeça.


Enquanto o programa foi exibido, de 1999 a 2003, Moraes foi o único vencedor do prêmio máximo do Show do Milhão. Em 2024 o game show retornou à emissora com apresentação de Patricia Abravanel.

Veja Também 

Vídeo surge após seguidores de Malévola (à esq.) cobrarem um posicionamento sobre a notícia envolvendo Soso e Paiva (à dir.).

Malévola Alves reage à gravidez de Soso Careca e MC Paiva: 'Eu espero ser madrinha'

Lucas Guedez critica Vini Jr nas redes após receber 'unfollow' do jogador

Lucas Guedez chama Vini Jr. de babaca após unfollow: 'Aprontou com minha amiga'

Silvia Abravanel faz críticas a Virginia Fonseca

Virginia se manifesta após críticas de Silvia Abravanel: 'Desrespeitar ultrapassa limites'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luiz Inácio Lula da Silva Lula Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alunos de escola da Serra participam de ação educativa sobre trânsito promovida pela Ecovias Capixaba
Ecovias Capixaba aposta na educação de crianças para mudar comportamento na estrada
Disputa por bairros de Vitória para a Presidência da República no segundo turno
Lula venceu em 27 bairros de Vitória e Flávio Bolsonaro em 21; veja mapa
A psicóloga e psicanalista Camila Kfouri, filha de Juca Kfouri
Quem foi Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri que morreu aos 48 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.