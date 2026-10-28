No aniversário de Lula, web resgata vídeo com vencedor do Show do Milhão

Usuários das redes sociais resgataram nesta terça (27), dia em que o presidente Lula completa 81 anos, um vídeo histórico do Show do Milhão.





No game show apresentado por Silvio Santos, um aposentado ganhou R$ 1 milhão em barras de ouro em 2003 após responder corretamente a uma pergunta sobre a data de aniversário do presidente, reeleito no domingo (25) para mais um mandato de quatro anos.





A pergunta era: em que dia Lula nasceu e em que data foi registrado em cartório. Entre as alternativas estavam: 6 e 27 de outubro; 8 e 27 de outubro; 9 e 26 de outubro; e 7 e 23 de outubro. A resposta correta era a primeira.





O sul-mato-grossense Sidiney de Moraes, funcionário aposentado do Banco do Brasil, sabia disso. Ele respondeu corretamente à alternativa "6 e 27 de outubro", e Silvio Santos perguntou se ele havia lido sobre o assunto. Moraes confirmou com a cabeça.





Enquanto o programa foi exibido, de 1999 a 2003, Moraes foi o único vencedor do prêmio máximo do Show do Milhão. Em 2024 o game show retornou à emissora com apresentação de Patricia Abravanel.