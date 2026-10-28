Prefeitura de Santa Teresa abre processo seletivo para nove cargos

A Prefeitura de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva em nove cargos de diferentes áreas. As remunerações variam de R$ 1.551,44 a R$ 3.601,06, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00. Os contratos serão temporários.





Para candidatos com nível superior, há oportunidades nos cargos de biólogo, enfermeiro, enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF), engenheiro civil, farmacêutico-bioquímico, psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e psicólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).





Já para quem tem o nível médio ou técnico, as chances são para secretário escolar e técnico em Meio Ambiente.