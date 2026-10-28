Prefeitura de Santa Teresa abre processo seletivo para nove cargos

A Prefeitura de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva em nove cargos de diferentes áreas. As remunerações variam de R$ 1.551,44 a R$ 3.601,06, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00. Os contratos serão temporários.
Para candidatos com nível superior, há oportunidades nos cargos de biólogo, enfermeiro, enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF), engenheiro civil, farmacêutico-bioquímico, psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e psicólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).
Já para quem tem o nível médio ou técnico, as chances são para secretário escolar e técnico em Meio Ambiente.
As inscrições poderão ser feitas a partir das 8h do dia 29 de outubro até as 23h59 de 4 de novembro, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Santa Teresa.
A seleção dos profissionais será realizada por meio de avaliação de títulos e comprovação de experiência profissional. Os candidatos deverão apresentar a documentação necessária para comprovar a escolaridade, a qualificação e a experiência exigidas, conforme os critérios estabelecidos no edital.
A divulgação do resultado parcial está prevista para o dia 11 de novembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.
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